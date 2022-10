Eliminarea pensiilor speciale, pe ultima sută de metri – Săptămână decisivă pentru PNRR: Nicolae Ciucă, discuții cu Ursula von der Leyen, la Bruxelles

Săptămână decisivă pentru eliminarea pensiilor de lux. Banca Mondială trimite raportul care va spune cu cât trebuie să fie tăiate pensiile speciale. Premierul Ciucă merge la Bruxelles pentu a negocia PNRR, inclusiv pe tema pensiilor speciale. În România, sunt peste 9.000 de pensii de lux. Guvernul ia în calcul posibiltatea ca aceste pensii sa fie impozitate. O variantă este ca impozitarea pensiilor speciale să fie însoțită de scutirea de impozit pentru pensiile mai mici de 3.000 de lei pentru a elimina inechitățile din sistem. Până la finalul acestui an, România trebuie să elimine pensiile speciale pentru că riscăm să pierdem banii din PNRR.

Urmează săptămâna decisivă pentru eliminarea pensiilor de lux. Banca Mondială va trimite raportul în care se precizează procentul cu care pensiile speciale din România vor fi reduse. În țara noastră sunt peste nouă mii de pensionari de lux.

Statul român plătește anual aproximativ 13 miliarde de lei pentru pensiile speciale, relatează Realitatea PLUS. Nu se ține cont de contributivitate la calculul acestora.

România s-a angajat, prin Planul Național de Redresare și Rezililență trimis la Bruxelles, ca până la sfârșitul anului 2022 să elimine pensiile speciale.

Guvernul ia în calcul impozitarea pensiilor speciale, iar în ultima săptămână din luna octombrie vine Raportul Băncii Mondiale ce conține propuneri pentru eliminarea acestora.

Pensii speciale în România au magistrații, foștii parlamentari, Corpul Diplomatic, personalul aviatic, și angajații din ministerele de Interne și al Apărării Naționale, SRI și alte instituții.

Guvernul ia în calcul să impoziteze aceste pensii pentru a reduce inechitățile din sistemul de pensii. Aceasta ar fi însoțită și de ridicarea pragului de impozitare în cazul pensiilor normale.

Eliminarea pensiilor speciale este dificil de realizat, având o decizie a Curții Constituționale prin care pensiile speciale ale magistraților nu pot fi eliminate. Pensiile magistraților sunt plătite de Casa Națională de Pensii, iar cea mai mare pensie înregistrată în prezent a fost de peste 21 de mii de lei.

În urmă cu o lună, noul președinte al Curții Constituționale a afirmat că statul are obligația de a judeca pensiile speciale în raport cu realitățile socio-economice. Marian Enache susține că pensiile speciale se pot adapta acestor cerințe ale societății, mai puțin cele ale magistraților.

În același timp, există și o decizie politică legată de pensiile militarilor. Premierul Nicolae Ciucă și miniștrii de resort de la Interne și Apărare au anunțat că nu vor să renunțe la pensiile pe care le primesc militarii și cei din MAI. Aceștia susțin că aceste pensii ar trebui păstrate pentru că sunt pensii ocupaționale.

Premierul Nicolae Ciucă merge săptămâna viitoare la Bruxelles, unde va purta discuții pe tema PNRR, inclusiv a pensiilor speciale cu Ursula von der Leyen. Șeful Executivului declara că va încerca să negocieze PNRR astfel încât aceste pensii ocupaționale să fie păstrate de România.

În același timp, potrivit Realitatea PLUS, se fac calcule pentu a vedea dacă vor fi impozitate o parte a pensiilor speciale. Guvernul are în vedere o variantă de introducere a unor facilități penstru pensiile mici. Astfel că pensiile mai mici de 3.000 de lei ar putea fi scutite de impozit pe venit, banii ar fi luați din teconomia făcută de stat prin tăierea pensiilro speciale, relatează Realitatea PLUS. În prezent sunt scutite de impozitul pe venit doar pensiile mai mici de 2.000 de lei.

În timp util, Guvernul trebuie să adopte o lege în acest domeniu, pentru că, până la finalul acestui an, România ar trebui să elimine pensiile speciale, potrivit angajamentului asumat prin PNRR.

