Economia americana va avea un declin de 30%, avertizeaza Bank of America

Bank of America estimeaza ca economia SUA va suferi o scadere dramatica, de 30% in trimestrul al doilea, in contextul in care si economia globala va intra pe o panta descendenta. Specialistii de la Bank of America au avertizat ca SUA intra in cea mai grava recesiune din istoria tarii, potrivit FT.

Banca de pe Wall Street estimeaza ca economia globala se va contracta cu 2,7% anul acesta, dupa ce estimase anterior un declin moderat de 0,3%.

In ceea ce priveste economia americana, banca estimeaza trei trimestre consecutive de scadere. Astfel, Bank of America vede economia contractandu-se cu 7% in primele trei luni ale anului, urmat de o contractie de 30% in trimestrul al doilea si un declin de 1% in T3.

Per total, banca se asteapta la un declin total de 10,4% in SUA, generat de pandemia de COVID-19 – reprezentand cea mai grava recesiune din istorie, de aproape cinci ori mai severa decat perioada de dupa razboi.

„Lipsa unui raspuns puternic format din politici coerente pentru a controla raspandirea virusului in pietele dezvoltate si in anumite piete emergente ne determina sa renuntam la estimarea de crestere economica la nivel global pentru 2020”, a notat Ethan Harris, economist in cadrul Bank of America.