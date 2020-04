Cum se ia spaga in vreme de Coronavirus? Cu masca si manusi!

Ilie Munteanu, un primar PSD din Tulcea, va sta putin mai mult decat restul lumii la „izolare” dupa ce a fost prins in flagrant luand mita de la un denuntator suma de 10.000 de lei. Demn de remarcat pentru edilul comunei Crisan este ca macar a respectat masurile de protectie impuse de starea de urgenta si era echipat regulamentar cu manusi de unica folosinta si masca de protectie.

”Ieri, 3 aprilie 2020, ofiterii de politie judiciara ai Directiei Generale Anticoruptie – Serviciul Judetean Anticoruptie Tulcea, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Tulcea au prins in flagrant o persoana, primar al unei comune din judet, in timp primea, cu titlu de mita, suma de 10.000 lei, de la un barbat, denuntator in cauza”, a transmis, sambata, Directia Generala Anticoruptie.

Sursa citata a precizat ca denuntatorul, administrator al unei societati comerciale, a primit spre executare un contract de lucrari de la o primarie din judetul Tulcea, in schimbul caruia ar trebuit sa ii remita primarului comunei suma de 20.000 lei, impartita in doua transe egale.

”Prima transa, in valoare de 10.000 lei a fost remisa in luna decembrie 2019 iar, ulterior, in luna martie 2020, acesta a formulat denunt la D.G.A. – Serviciul Judetean Tulcea, denunt inaintat de indata Parchetului de pe langa Tribunalul Tulcea, fiind intocmit dosar de cercetare penala. In cursul zilei de ieri, dupa actiunea de prindere in flagrant, ca urmare a audierii, procurorul de caz a dispus retinerea inculpatului iar, astazi, acesta a fost prezentat Tribunalului Tulcea cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile, masura aprobata de catre instanta”, a mai transmis Directia Generala Anticoruptie.