Cozmin Gușă: Cuplul Cîțu și Isar pun pe jar mediul bancar! Se urmărește preluarea CEC de către un „cartel” neautohton

Lucian Isar, reprezentantul României la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), și ministrul de Finanțe, Florin Cîțu, au în plan înstrăinarea CEC unui „cartel neautohton”, susține consultantul politic Cozmin Gușă. Potrivit acestuia, cei doi ar urma să pună în aplicare un plan bine structurat, care ar presupune cesiunea a cca 20% din acțiunile CEC către BERD și, ulterior, într-o altă etapă, infiltrarea unor acționari străini.

„Prin 2005, am reusit sa-l blochez pe Verestoy Atilla in incercarea lui de a vinde CEC-ul ungurilor de la OTP Bank, care Verestoy aproape il „impachetase” pe Calin Popescu Tariceanu, care era prim ministru atunci. Probabil in virtutea actiunii mele de-acum 15 ani, oameni interesati de soarta CEC-ului au inceput sa-mi sopteasca de cateva saptamani ca se pregateste un „matrapazlac”, pus la cale de Lucian Isar, in complicitate cu Florin Catu!”, scrie consultantul politic Cozmin Gușă, într-o postare pe Facebook.

„Cine e Florin Catu stim, ce nu se stia era despre reluarea „colaborarii reciproc-avantajoase” cu vechiul sau partener Isar. Cine este Lucian Isar, in afara calitatii de sot al Alinei Gorghiu (care merge des la Cotroceni, dar nu in vizita la Klausica ;-)) ?! Lucica este si reprezentantul Romaniei la BERD, pus in functie chiar de catre Lucovid, care nu-si dorea asta dar avea presiuni din mai multe zone sa-l numeasca pe Isar”, continuă Cozmin Gușă.

Potrivit consultantului politic, Cîțu și Isar ar urma să pună în aplicare un plan care ar presupune cesiunea a aproximativ 20% din acțiunile CEC către BERD și, ulterior, infiltrarea unor acționari străini.

„Ei bine, in urma unor informatii confirmate zilele trecute, a devenit cert ca Isar si Catu pregatesc cesiunea a cca 20% din actiunile CEC catre BERD, iar asta doar ca prima parte a planului. A doua etapa prevede intrarea si a altor actionari STRAINI, urmarindu-se de fapt preluarea controlului asupra CEC de catre un „cartel” neautohton”! Nu o sa teoretizez aici importanta unei banci ca CEC-ul in implementarea unor strategii ale statului roman, mai ales in vremuri de criza (!), este limpede oricum ca operatiunea pusa la cale este GRAVISSIMA. Klausica, Lucovideee, Marceleee (Ciolacu, nu Vela!), ce-aveti de comentat?! Ca de dat socoteala, nu va banuiesc capabili…”, scrie, pe finalul postării, Cozmin Gușă.