Situaţia finanţelor publice rămâne fragilă şi generează îngrijorarea că ţinta de deficit bugetar pentru acest an riscă să nu fie atinsă, consideră reprezentanții Consiliului Investitorilor Străini din România.

Consiliul Investitorilor Străini a continuat dialogul cu Ministerul Finanţelor, prin organizarea unui eveniment dedicat strategiei fiscale care a reunit jumătate dintre preşedinţii şi directorii financiari ai membrilor FIC cu ministrul Finanţelor, Marcel Boloş, şi echipa acestuia de la minister şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF).

În cadrul evenimentului, investitorii au adresat întrebări privind sustenabilitatea bugetului de stat, reforma fiscală, digitalizarea ANAF şi implementarea sistemelor electronice de raportare, impactul măsurilor adoptate anul trecut, măsurile de sprijinire a investiţiilor mari şi de stimulare a inovaţiei, cercetării şi dezvoltării, evoluţiile din pieţele financiare internaţionale şi dialogul cu agenţiile de rating, finanţarea sistemului de sănătate etc.

„Ministrul şi echipa sa au răspuns deschis la toate întrebările şi au subliniat importanţa discuţiilor tehnice lunare cu reprezentanţii FIC. În plus, ministrul Finanţelor a confirmat că în 2024 nu vor fi introduse taxe sau impozite noi şi nici nu vor fi majorate cele existente, iar susţinerea investiţiilor mari prin scheme de ajutor de stat este una dintre temele centrale pentru minister”, se spune în comunicat.

Membrii FIC susţin abordarea strategică, pe termen mediu şi lung, a domeniilor cheie, aşa cum este cazul şi regimului fiscal, care trebuie analizat din perspectiva rezultatelor înregistrate la nivelul colectării şi contribuţiei la bugetul de stat, dar şi a dezvoltării economice şi identificarea acelor elemente care trebuie ajustate şi a soluţiilor durabile.

„Situaţia finanţelor publice rămâne în continuare fragilă şi generează îngrijorarea că ţinta de deficit bugetar pentru acest an riscă să nu fie atinsă. Eforturile pentru consolidarea fiscală sunt esenţiale pentru percepţia investitorilor, pentru îndeplinirea condiţionalităţilor din PNRR şi implicit pentru atragerea fondurilor europene prin acest mecanism. Ca urmare, este foarte important să vedem dacă măsurile luate, în speţă pachetul fiscal intrat în vigoare în acest an, au rezultatele scontate şi care sunt politicile fiscale viitoare. Dacă pachetul fiscal nu îşi atinge obiectivul, mediul de afaceri se poate aştepta la alte decizii în plan fiscal. Însă reducerea deficitului ar trebui să se realizeze printr-un mix de măsuri care să vizeze şi zona cheltuielilor bugetare şi, mai ales, administrare fiscală pentru a obţine o colectare mai mare a taxelor existente. Din această perspectivă susţinem că reforma şi digitalizarea ANAF rămân vitale pentru consolidarea fiscală. În acelaşi timp un cadru fiscal predictibil şi stabil este necesar pentru ca mediul de afaceri să realizeze investiţii cu impact pentru economie şi, evident, pentru încasările bugetului de stat. Aşa cum am declarat constant, FIC susţine predictibilitatea şi transparenţa politicilor publice, iar aceste întâlniri cu reprezentanţii Ministerului de Finanţe sunt esenţiale pentru promovarea dialogului cu mediul de afaceri”, a declarat preşedintele FIC, Daniel Anghel.

Încă din anul 2019, România se află într-un context bugetar complicat şi este nevoie de o abordare echilibrată din partea autorităţilor pentru a asigura menţinerea în deficitul asumat pentru 2024, susţine FIC. Preşedinţii şi liderii financiari ai membrilor FIC şi reprezentanţii MF au agreat că, pentru a asigura sustenabilitatea bugetului de stat, sunt necesare măsuri pentru susţinerea investiţiilor cu o valoare adăugată mare, îmbunătăţirea colectării prin modernizarea întregii arhitecturi a ANAF şi eficientizarea şi prioritizarea cheltuielilor cu administrarea serviciilor publice.

„Investiţiile private pot avea o contribuţie semnificativă în relansarea economică, însă este necesar un dialog constant între autorităţi şi investitori pentru a seta direcţiile strategice pentru economie. (…) De asemenea, este important ca mediul de afaceri să facă parte din dezbaterile cu privire la reforma fiscală, iar principiile noului sistem să fie bazate pe predictibilitate, echitate, ajustarea dezechilibrelor, claritate şi reducerea zonelor gri”, se mai spune în document.

Reprezentanţii FIC şi ai Ministrului Finanţelor au concluzionat că parteneriatul dintre FIC şi Ministerul Finanţelor va continua în luna aprilie cu discuţii tehnice cu privire la reforma fiscală şi digitalizarea ANAF.

Consiliul Investitorilor Străini (FIC) este asociaţia care îi aduce împreună pe cei mai importanţi investitori cu capital străin din România, aproximativ 110 dintre cele mai mari companii din ţară cu o cifră de afaceri cumulată care reprezintă aproximativ o cincime din produsul intern brut şi care au o contribuţie semnificativă la bugetul de stat. În cei peste 25 ani de la înfiinţarea organizaţiei, companiile membre FIC au susţinut întotdeauna importanţa dialogului între comunitatea de afaceri şi autorităţi.