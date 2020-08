Cițu, la Realitatea Plus: Deficitul la pensii este de 12 miliarde de lei, să vină Ciolacu să-i explic

Ministrul Finanțelor Publice, Florin Cîțu, susține că majorarea cu 14% a pensiilor reprezintă deja un efort bugetar uriaș, pe care nicio altă țară nu l-a făcut într-un context atât de dificil. Invitat la Realitatea Plus, Cîțu a anunțat, în exclusivitate, că deficitul la bugetul de pensii este de 12 miliarde de lei. “Românii vor primi acești bani în septembrie, ca și pensiile, vor primi alocațiile mărite și pensiile mărite în septembrie. La pensii, trebuie să vă spun că efortul nu a fost unul mic pentru că suma pe care o vor primi cetățenii este cea mai mare sumă pe care au primit-o vreodată în plus, de când au crescut pensiile. Și asta o facem într-o perioadă de criză”, a subliniat ministrul Finanțelor.

„Vreau să fac o propunere oficială celor de la PSD și domnului Ciolacu. Să vină cu toate cele trei garnituri la Ministerul Finanțelor. Dacă vin, ascultă, cred că vor retrage această moțiune. Fac invitație oficială domnului Ciolacu. (…) Dacă vor înțelege, sigur vor retrage moțiunea. (…) La 7 luni avem contribuții de 64 de miliarde, vom publica mâine cifrele exacte. (…) Nu am vrut să ne împrumutăm și nu am vrut un deficit doar pentru măsuri sociale. Estimăm o scădere totală pe PIB pe tot anul de 4%, pe nominal ceva mai mare.

Șomajul tehnic, 4 miliarde plătiți. (…) Jumătate din deficit a rămas în economie, sunt 27 de miliarde la companii. Am plătit la TVA 3 miliarde, am plătit maimutl ca anul trecut. (…) Am făcut un efort pentru a crește și pensiile și salariile. Să-mi găsească altă țară, domnul Ciolacu, care a mărit pensiile și salariile. (…) Plătim iunie, iulie, august pentru măsura care a continuat șomajul tehnic”, a afirmat ministrul Finanțelor, la Realitatea Plus.

Criticile lui Florin Cîțu vin după ce, marți, agenția de rating a anunțat că majorarea cu 14% a pensiilor, începând din septembrie, ar reduce presiunea asupra finanțelor publice în comparație cu majorarea de 40% și chiar a avertizat că orice derapaj peste acest prag, în scop electoral, ar periclita prognozele fiscale pentru România.