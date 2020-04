Ce cred marile companii despre implementarea tehnologiei 5G

Un studiu global realizat de Accenture, o companie multinationala de consultanta in management, solutii tehnologice si outsourcing din Canada arata ca majoritatrea companiilor considera ca tehnologia 5G va avea un impact semnificativ, revolutionar, dar sunt ingrijorate in privinta securitatii.

Peste 2.600 de repondenti din 12 sectoare industriale din Europa, America de Nord si Asia Pacific au participat la acest studiu, iar 79% dintre ei spun ca tehnologia 5G va avea un impact semnificativ asupra organizatiei lor.

Desi privesc cu optimism noua tehnologie, mai mult de o treime, 35% dintre respondenti si-au exprimat ingrijorarea cu privire la problemele de securitate, comparativ cu 32% in sondajul de anul trecut. Acum, directorii cred ca arhitectura de retea 5G prezinta provocari inerente in ceea ce priveste confidentialitatea utilizatorului, numarul de dispozitive si retele conectate, precum si accesul la serviciu si integritatea lantului de furnizare. Pentru a face fata acestor provocari, trei sferturi dintre respondenti se asteapta sa redefineasca politicile si procedurile legate de securitate pe masura ce se extinde tehnologia 5G.

Cu toate acestea potentialul imens al acesteia este recunoscut la nivel global. 85% dintre respondenti au spus ca se asteapta sa o foloseasca pentru a sprijini angajatii mobili, atunci cand se afla in teren, in urmatorii patru ani, in crestere considerabila fata de 68%, care au spus acelasi lucru, in sondajul de anul trecut. Accenture este lider mondial in domeniul solutiilor in strategie, consultanta, tehnologie, digital si operatiuni.