Bursa- vedeta pandemiei

Dacă pandemia de Covid 19 a creeat vreo poveste de succes, aceasta a fost evoluția burselor de pe tot globul.

Iată, de exemplu, ce a însemnat pandemia pentru indicele S&P 500:

sursa: https://finance.yahoo.com/quote/ES%3DF?p=ES%3DF

Mai pe românește spus, evoluția bursei americane a fost următoarea: pe 1 martie 2020, indicele S&P 500 era de 2569 de puncte. Astăzi, după un an a ajuns la 3956 de puncte. Un plus de 53%!!!

Indicele Dow Jones a plecat de la 21 751 puncte pe 1 martie 2020 și astăzi este 32 924 de puncte.

Cât privește indicele Nasdaq și aici avem cam aceeași tendință: de la 7786 puncte, pe 1 martie 2020 la 12 993 puncte astăzi:

Să trecem la Bursa de la București. principalul indice, BET, a plecat de la 7422 de puncte pe 2 martie 2020 și a ajuns astăzi la astăzi la 10 800 de puncte:

https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Indices/IndicesProfiles.aspx?i=BET

Iată cum au evoluat și ceilalți indici ai bursei de la București:

Deci, BET s-a apreciat în pandemie cu 37%, BET-BK cu 42%, BET-FI cu 21,42%, etc.

Mai jos redau și o evoluție comparativă a indicilor la nivel global, de la începutul anului 2021:

Cel mai mult de la inceputul acestui an au crescut indicii Dow Jones in SUA, TWSE in

Asia si BET in Europa.

Și hai săă vedem și cum arată estimarea de dividende pentru rezultatele de anul trecut:

Spre comparație, putem să urmărim și dividendele propuse la câteva mari companii din SUA și Europa:

Ei bine, acum gândiți-vă la dobânzile bancare de la noi, situate între 1 și maxim 3% la depozite cu maturitate 1 an…

Și cu toate acestea, cât de mult din economia reală se găsește pe bursele lumii. iată, de exemplu, ce sectoare sunt concentrate pe bursa de la New York și care este ponderea diferitelor sectoare în PIB-ul american:

Adică, mai bine de o treime din capitalizarea bursieră americană se concentrează în IT&C plus media (35%), în vreme ce ponderea acestor sectoare în PIB este de doar 8%. Sectorul farmaceutic aduce 11% din capitalizarea bursieră și doar 1% are ca pondere în PIB. 12% din capitalizare se datorează băncilor și 9% are pondere acest sector în economia reală. 4% are ca pondere în capitalizare sectorul serviciilor profesionale și 16% este ponderea aceluiași sector în PIB.

Cel puțin bursa americană are reprezentate foarte multe sectoare economice, cu ponderi evident diferite în capitalizare și cu rate de cîștig la fel de diferite:

https://covid-tracker.mckinsey.com/financial-impact-sector

Dacă luăm în considerare rata de câștig asociată diferitelor sectoare reprezentate pe bursa americană, iată cum se prezintă ierarhia acestor sectoare:

Bursa de la București nu se poate lăuda cu o astfel de diversitate. din cele 174 de miliarde de lei capitalizare totală a companiilor listate, 23 de miliarde de lei (13%) reprezintă doar OMV Petrom, încă 13,5 miliarde de lei ( 7,7%) reprezintă capitalizarea Băncii Transilvania . 17 companii din cele 81 listate au capitalizare de peste 1 miliard de lei la bursa noastră, având în total peste 100 de miliarde de lei capitalizare. Pe primul loc, de departe, la noi, se situează capitalizarea sectorului energetic, cu 66 de miliarde de lei, o treime din capitalizarea totală. Sectorul financiar ajunge la jumătatea celui energetic, cele două având împreună cam 60% din capitalizarea totală.