Bonificatii pentru cei care platesc impozitele la timp! Care sunt acestea?

Ministrul de Finante a anuntat ca cei care platesc impozitele la timp ar putea beneficia de anumite facilitati. Conform lui Florin Citu firmele care isi vor achita impozitele la timp pana la data de 25 aprilie, vor avea parte de bonificatii.

In acest context nu a inclus si daca cei care deja au achitat impozitele vor beneficia de aceasta masura. Cei care vor sa beneficieze de amanarea ratelor pana la 9 luni, pot face acest lucru pana la expirarea starii de urgenta in care se afla tara noastra din cauza pandemiei de coronavirus, relateaza Hotnews. „Va fi insa un efort foarte mare si din partea bancilor, si de aceea vom extinde perioada in care se pot face aceste solicitari, dar vom vedea atunci cu cat o vom extinde”, a declarat Florin Citu, in timpul interviului de la Digi 24. Legat de ce se va intampla cu bancile pe aceasta perioada de 9 luni, Citu a spus ca vor avea doua variante: fie se vor inchide, fie se vor imprumuta din alte surse cu dobanda, dobanda ce va fi acoperita.