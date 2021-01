Bogdan Badea, director Hidroelectrica: „Din păcate Hidroelectrica a început să acționeze împotriva ’băieților deștepți’ doar la intrarea în insolvență”

CEO-ul Hidroelectrica, Bogdan Badea, a fost invitatul Ancăi Alexandrescu în emisiunea „Culisele Statului Paralel”, la Realitatea Plus. Discuția s-a concentrat pe relația companiei de stat cu „băieții deștepți” din energie. Directorul a vorbit și de importanța retehnologizării Hidroelectrica.

În 2011-2012 Hidroelectrica a intrat în insolvență. A fost și o seceta care ne-a pus capac. (…) A fost nevoie de măsuri ferme și drastice pentru curățarea companiei. Hidroelecrica a reușit să iasă din insolvență și să treacă pe profit. (…) În momentul în care Hidroelecrica a ieșit din insolvență, nu a mai fost nevoie de „băieții deștepți”. Noi trebuie să producem profit pentru actionarii noștri. 80% din acțiuni sunt deținute de statul român. (…) Din păcate Hidroelectrica a început să acționeze împotriva „băieților deștepți” doar la intrarea în insolvență. (…) Nu mai aveam cai legale pentru recuperarea unor sume. (…) Noi am rămas cu problema, „băieții deștepți” au rămas cu banii. Retehnologizarea este proiectul zero pentru Hidroelectrica. Am intrat pe retehnologizări pe hidrocentralele mari. Strategia Hidroelectrica este retehnologizarea tuturor centralelor mari. (…) În 2020 s-au dublat investițiile în retehnologizare față de 2019. (…) Anul 2018 a fost primul an în care Hidroelectrica și-a arătat adevăratul potențial. Am făcut 2,2 miliarde profit. (…) Am participat la mai multe dezbateri în care am vrut să înțelegem de ce Hidroelectrica trebuie să suporte pierderile altor companii, al anumitor participanți în piață. Nu am reușit să obținem un răspuns. (…) Noi putem acoperi prin Hidroelectrica 100% din consumatorii casnici.” a afirmat Badea, la „Culisele Statului Paralel”