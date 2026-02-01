Bitcoin a scăzut sâmbătă sub pragul psihologic de 80.000 de dolari, pe fondul unei retrageri mai ample din piața criptomonedelor. În tranzacțiile de după-amiază din New York, cea mai mare criptomonedă din lume a pierdut aproximativ 7%, ajungând la 78.159 de dolari, cel mai scăzut nivel din aprilie 2025, potrivit Bloomberg.

Declinul a fost accentuat de lichiditatea redusă și de interesul limitat al investitorilor pentru cumpărare. Presiunea la vânzare s-a resimțit și în rândul altor monede majore: Ether a scăzut cu peste 10%, iar Solana cu mai mult de 11%.

În total, corecția a șters aproximativ 111 miliarde de dolari din capitalizarea pieței cripto în ultimele 24 de ore. Evoluția negativă vine după maximele atinse în toamna lui 2025, când Bitcoin urca în jurul valorii de 125.000 de dolari. De atunci, scăderea cumulată depășește 30%, pe fondul unui climat mai prudent în piețele financiare, alimentat de incertitudini privind reglementările viitoare și de tensiunile geopolitice.

Sursa: Realitatea Financiara