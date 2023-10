Avere nejustificată de peste 30 de milioane de lei pentru o judecătoare de la Tribunalul București. ANI a intrat pe fir

Agenția Națională de Integritate acuză o judecătoare de la Tribunalul București că ar avea o avere nejustificată de aproximativ 6 milioane de euro). Este vorba de Cristina-Gabriela Mazilu, care a mai fost judecătoare în cadrul Judecătoriei sector 4.

Agenția Națională de Integritate a constatat existența unor diferențe nejustificate între averea dobândită și veniturile realizate în cuantum total de 31.602.501 Lei in cazul a două persoane prevazute de Legea nr. 176/2010, după cum urmează:

Gabriela-Cristina Mazilu, judecator in cadrul Tribunalului Bucuresti si fost Judecator in cadrul Judecatoriei Sector 4.

Diferenta nejustificata in cuantum total de 30.388.515 Lei, in perioada exercitarii functiei publice.

Ionuț-Victor Nicoreșteanu, functionar public cu statut special in cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti.

Diferenta nejustificata in cuantum total de 1.213.986 Lei, in perioada exercitarii functiei publice.

Agentia Nationala de Integritate a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curtii de Apel Bucuresti, in vederea inceperii actiunii de control cu privire la modificarile patrimoniale intervenite si veniturile realizate de catre MAZILU GABRIELA – CRISTINA, si respectiv, NICORESTEANU IONUT – VICTOR, in perioada exercitarii functiilor publice.

Cine este judecatoarea Gabriela-Cristina Mazilu

Judecatorea a avut calitatea de suspect in Dosarul mafiei bancare. Este acelasi dosar in care apare numele cuscrului fostului presedinte Traian Basescu, Bebe Ionescu, cel care este artizanul firmelor care nu au mai restituit zecile de milioane de euro la BRD.

Sotul ei, Aparaschivei Cristian Relu, era mana dreapta a omului de afaceri Remus Truica, care este si nas al judecatoarei.

In 2019, dosarul cu fraudele de la Grupul BRD Dorobanti, estimate de BRD la circa 53 milioane de euro (prejudiciu) declinat de la DIICOT, se afla in lucru la Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie din cadrul PICCJ, din pricina implicarii judecatoarei Cristina Gabriela Mazilu.

In declaratia de avere pe acest an, judecatoarea nu are nimic, in afara de veniturile salariale si de un credit de 150.000 de euro.