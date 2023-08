Atenție, escrocii au trecut la CRIPTO! O nouă metodă de fraudă online face victime

O importantă bancă din România atrage atenția că infractorii online s-au modernizat și au ieșit la atac cu o nouă metodă de înșelătorie. Noua metodă este foarte bine gândită, iar riscul de a cădea în capcană nu este de neglijat, avertizează bancherii.

„Pe rețelele de socializare circulă o nouă metodă de fraudare foarte ingenioasă care promite câștiguri rapide și substanțiale”, a transmis BRD.

Escrocii promovează acest de gen câștiguri prin achiziția de diferite monede virtuale sau acțiuni la companii binecunoscute, ba chiar se folosesc de identitatea unor oameni de afaceri sau personalități cunoscute pentru a fi cât mai credibili.

„Victimele sunt contactate de către fraudatori care se recomandă drept consultanți financiari. Aceștia le propun să achiziționeze diverse monede virtuale sau acțiuni pe platforme de tranzacționare cu promisiunea unor câștiguri substanțiale.

Ulterior, aceste persoane aceste persoane manipulează victimele si le solicita sa instaleze pe calculatorul personal sau pe telefonul mobil o aplicație (ex: Any Desk) care oferă fraudatorilor controlul total, de la distanta, asupra dispozitivului, invocând ca acesta este procesul de transfer al câștigurilor in contul victimei.

Victimei i se va cere sa acceseze aplicația personala de internet si mobile banking (YOU BRD) pentru a se putea efectua încasarea. In realitate aceasta este manipulata sa efectueze plați către conturile fraudatorilor.

Te rugăm să ai grija la astfel de tentative de frauda și să rămâi în siguranță!

Mai multe informații despre securitatea informațiilor, confidențialitatea datelor și a tranzacțiilor, găsești pe site-ul băncii BRD la secțiunea „În siguranță”, au transmis reprezentanții BRD.