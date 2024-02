Are sau nu România BANI pentru măririle de pensii? Experții FMI dau astăzi verdictul: întrevedere crucială cu Ciolacu, Boloș și Isărescu

Este ziua verdictului final pentru România! Specialiștii de la FMI stau de vorbă cu premierul Marcel Ciolacu, ministrul de Finanțe Marcel Boloș și guvernatorul BNR Mugur Isărescu. Oficialii trebuie să îi convingă pe specialiștii internaționali că avem suficienți bani pentru recalcularea pensiilor, dar și pentru noua propunere a liberalilor: creșterea pragului de neimpozitare la 3.000 de lei.

Am văzut această nouă propunere venită din partea Coaliției care prevede ca pragul de neimpozitare pentru pensiile românilor să crească la 3.000 de lei.

Asta ar însemna ca peste 1 milion de români în plus să beneficieze de această facilitate, ceea ce presupune că am avea nevoie de bani mai mulți de la buget care să fie alocați pentru plata pensiilor. De circa 2 miliarde de lei ar fi nevoie, asta pe lângă cele 10 miliarde de lei pentru recalcularea pensiilor în luna septembrie. Vorbim deja despre sume foarte mari, care sunt sub semnul întrebării în acest moment.

FMI, în ultima vizită de anul trecut, ne recomanda ca această recalculare să se facă etapizat să nu pună o presiune prea mare pe buget. Experții internaționali ne recomandau, de asemenea, să luăm în calcul noi taxe care să aducă mai mulți bani la buget.

Astăzi, FMI va avea noi discuții la Guvern, inclusiv cu premierul Marcel Ciolacu, cu ministrul de Finanțe Marcel Boloș, dar și cu guvernatorul BNR Mugur Isărescu. Se caută soluții, mai exact se caută bani, iar Executivul trebuie să îi convingă acum pe cei de la FMI că există aceste sume.

Sursele Realitatea PLUS spun că liberalii susțin că banii există deja. Dacă se va face comasarea alegerilor, atunci de acolo se va face o economie suficientă ca să acopere creșterile de pensii.