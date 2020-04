Aplicatia pentru inscrierea in Programul IMM INVEST Romania va fi deschisa pentru IMM-uri in data de 28.04.2020, ora 9.00

Procedura de inscriere in Programul IMM INVEST Romania va fi reluata incepand cu data de 28.04.2020, ora 9.00. Inscrierile online se vor desfasura in sesiune continua, pana la sfarsitul anului 2020 si pana la epuizarea plafonului alocat de 15 miliarde de lei.

In sesiunea anterioara de inscriere, nicio societate nu a fost inregistrata. Procedura va fi reluata de la 0 si ii asiguram pe antreprenorii care vor accesa aplicatia ca toti pornesc in Programul IMM INVEST cu sanse egale. Pentru a asigura cele mai bune conditii pentru IMM-urile solicitante, portalul www.imminvest.ro a fost dezvoltat de catre specialistii Serviciului de Telecomunicatii Speciale, care au lucrat neintrerupt, inclusiv in perioada Sarbatorilor Pascale, pentru a aseza infrastructura informatica a programului IMM INVEST pe cea mai sigura si stabila platforma tehnologica. De asemenea, aplicatiile au fost evaluate din punct de vedere al securitatii cibernetice de catre echipe din cadrul STS si SRI.

Principiul de aprobare a finantarilor nu este primul venit – primul servit, iar platforma www.imminvest.ro este un registru unic electronic prin care se analizeaza doar daca aplicantul este eligibil si are statul de IMM. Confirmarea eligibilitatii nu reprezinta acordul de finantare. Dupa aceasta prima verificare, documentele sunt transmise catre banca selectata de către IMM, unde se va face analiza solvabilitatii si se va aproba solicitarea de credit. In etapa urmatoare, daca finantarea este aprobata, documentatia se retransmite la FNGCIMM pentru garantarea creditului și pentru aprobarea ajutorului de stat.

“Suntem pregatiti sa primim toate solicitarile antreprenorilor romani de inscriere in program. Vom lucra in regim intensiv pentru a procesa solicitarile primite in termenul cel mai scurt, iar acordurile de principiu le vom emite in maxim 72 de ore. Toti angajatii FNGCIMM sunt mobilizati pentru a asigura buna derulare a programului. Va invitam sa va relansati afacerea pe portalul www.imminvest.ro si va asiguram de intregul nostru suport”, a declarat Dumitru Nancu, directorul general al FNGCIMM.

Aprobarea finantarii si durata procesului de analiza, depinde de corectitudinea datelor incarcate in aplicatie, astfel ca, pentru a evita posibile intarzieri legate de completari si clarificari suplimentare, ii rugam pe aplicanti sa acorde o atentie sporita in momentul completarii cererilor de inregistrare si a declaratiilor pe proprie raspundere. In acest sens, pe site-ul FNGCIMM este publicat Ghidul de completare a cererii online, pe care va invitam sa-l consultati inainte de a incepe inscrierea. Etapele care vor fi parcurse in procesul acordarii finantarii garantate sunt:

IMM-ul intra in aplicatia disponibila pe portalul imminvest.ro;

Completeza online datele de identificare si ataseaza: copie CI, copie CUI si declaratia IMM;

Solicita unul sau mai multe credite pentru investitii/ linii de credit pentru capital de lucru;

Aplicatia va genera automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuarii inregistrarii;

FNGCIMM va emite acordul de principiu privind eligibilitatea in cadrul programului si un numar de inregistrare, dupa verificarea informatiilor furnizate de catre potentialul beneficiar;

FNGCIMM pune online la dispozitia institutiei de credit selectate documentele inregistrate de catre IMM, precum si acordul de principiu privind eligibilitatea beneficiarului aplicant;

Institutia de credit analizeaza cererea de finantare si adopta intern decizia de acordare a creditului de investitii/ liniei de credit, conform solicitarii beneficiarului;

Instituţia de credit aproba creditul si transmite F.N.G.C.I.M.M. solicitarea privind acordarea garanţiei de stat.

In cadrul programului IMM INVEST ROMANIA s-au inscris 22 de banci finantatoare care vor acorda credite/linii de credit pentru investitii in valoare de pana la 10.000.000 lei, garantate de stat pana la maxim 80%, durata finantarii fiind de pana la 72 de luni. Rata dobanzii- Robor la 3 luni +2%/an este subventionata 100% de la bugetul de stat. Pentru IMM–urile care solicita credite/linii de credit pentru capital de lucru, finantarile pot ajunge pana la 5.000.000 lei, garantate pana la 80% in cazul intreprinderilor mijlocii si pana la 1.000.000 lei, cu garantare de maxim 90%, in cazul intreprinderilor mici si micro. Durata finantarii pentru capital de lucru este de maxim 36 de luni, cu posibilitatea de prelungire pentru inca 36 de luni, rata dobanzii fiind Robor la 3 luni +2,5 %/an. In cazul ambelor tipuri de credite, dobanda, costurile de acordare, monitorizare si administrare a garantiilor acordate in numele si contul statului, vor fi suportate de la bugetul de stat, pana la data de 31.12.2020, cu posibilitate de prelungire.

* * *

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM SA-IFN) este o institutie financiara nebancara, cu capital de risc, infiintata in scopul facilitarii accesului IMM-urilor la finantari, prin acordarea de garantii pentru instrumentele de finantare contractate de la banci comerciale sau din alte surse. FNGCIMM instrumenteaza programe guvernamentale destinate relansarii economice, dezvoltarii mediului de afaceri, precum si crearii si sustinerii de locuri de munca, functionand ca o societate comerciala pe actiuni, cu actionar unic statul roman, sub supravegherea prudentiala a Bancii Nationale a Romaniei.

Garantia FNGCIMM SA – IFN este de maxim 80% din valoarea imprumutului, fara a depasi suma de 2,5 milioane euro/beneficiar si se emite la solicitarea institutiilor finantatoare partenere, pentru finantari aprobate, pe baza analizei documentelor prezentate de catre finantator.

FNGCIMM SA – IFN colaboreaza cu 27 institutii financiare in baza unor conventii de lucru. Garantia FNGCIMM SA – IFN este cea mai lichida garantie, platibila in maxim 90 zile de la solicitarea de plata a finantatorului, insotita de documentatia completa, fata de minim 2 ani, durata medie de executare a unei ipoteci.

FNGCIMM SA – IFN asigura o acoperire teritoriala nationala, raspunzand solicitarilor intreprinzatorilor prin toate cele 3 sucursale, 2 reprezentante si 3 filiale. In baza apartenentei sale la AECM (Asociatia Europeana a Institutiilor de Garantare – asociatie ce reuneste 47 de fonduri de garantare mutuale, private si publice, banci de dezvoltare si fonduri de contragarantare din 23 de state membre ale UE, precum si din Turcia, Serbia, Bosnia si Herzegovina, Federatia Rusa si Kosovo), FNGCIMM functioneaza dupa reguli si principii europene.