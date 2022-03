Angajaţii români suferă din cauza restricţiilor impuse Rusiei. Salarii blocate la TMK Slatina

Sindicaliştii din cadrul TMK Artrom anunţă că vor ieşi în stradă dacă, până la finalul săptămânii, angajaţii companiei nu îşi vor lua salariile, societatea având conturile blocate ca urmare a sancţiunilor impuse Rusiei şi oamenilor de afaceri apropiaţi Kremlinului. Printre aceştia se numără patronul TMK, Dimitri Aleksandrovici Pumpianski, care între timp ar fi cedat acţiunile.

Preşedintele Sindicatului Cartel Alfa, Cristel Ioţu, a explicat că, pe fondul războiului din Ucraina şi a sancţiunilor impuse societăţilor comerciale cu beneficiari acţionari finali din Rusia (cuprinşi în listele de sancţiuni) la data de 10.03.2022, conturile bancare detinute de catre societatea TMK ARTROM, la băncile BCR, Unicredit, Raiffesen, BRD, si I.N.G., au fost blocate la ordinul „bancilor mama” din Uniunea Europeana.

Astfel, la data de 15.03.2022, unitatea TMK ARTROM S.A. cu puncte de lucru in Slatina, judetul Olt, si Resita, judetul Caras-Severin, a fost in imposibilitatea de a plati salariile angajatilor romani care lucreaza in aceste unitati si orice alte plati.

Sindicaliştii spun că graba unitatilor bancare de a impune sanctiuni fara a se efectua un minim de verificari cu privire la patronatul existent, precum si lentoarea autoritatilor romane in a debloca accesul la fondurile pe capitolul de cheltuieli de salarizare au determinat intarzierea platilor salariilor catre 2.400 de angajati.

Sindicatele spun că vor ieşi în stradă.

„Ce vină au românii care au muncit şi nu-şi mai pot lua salariile acum? Am mers pe căile legale şi am cerut să se facă prin Ministerul Afacerilor Externe o solicitare către bănci pentru a se ţine cont de derogările de la sancţiunile Comisiei Europene. Ni s-a spus că se întârzie pentru că nu au fost depuse actele în original. Am primit asigurare că până pe 15 martie, lucrurile se vor rezolva, dar nu s-a întâmplat. Dacă până vineri nu se plătesc salariile, ieşim în stradă”, a declarat Ioţu.

Pe lângă faptul că există prevederi clare conform cărora salariile angajaţilor trebuie plătite, cu derogare de la sancţiuni, sindicaliştii mai susţin că la data includerii sale in lista de sanctiuni (10.03.2022), ultimul Beneficiar (UBO) de la TMK-ARTROM, Dimitri Aleksandrovici Pumpianski, transferase deja actiunile sale din compania TMK-Steel Holdings din Cipru (cea care detine grupul TMK) in data de 03.03.2022 catre persoane nesanctionate, demisionand si din calitatile sale de administrator.

Ca urmare, TMK ARTROM S.A., iesea din aria societatilor pentru care au fost impuse sanctiunile, astfel ca la data de 10.03.2022, blocarea conturilor de catre bancile cu care lucreaza TMK ARTROM S.A., a fost cel putin abuziva, mai spun sindicaliştii, punand in pericol soarta atat a societatii comerciale, precum si a celor 2400 de angajaţi.

Sursa: Realitatea de Olt