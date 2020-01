Ambasadorul SUA, sugestii pentru dezvoltarea economiei românești

Ambasadorul SUA la Bucureşti Zuckerman afirmă, într-un interviu pentru Ziarul de Iaşi, că principalul lucru care ar trebui făcut pentru ca economia românească să se dezvolte este eliminarea acestei culturi de corupţie endemică ce a blocat evoluţia ţării.

,,Cel mai important lucru, în opinia mea, este ca economia României să se dezvolte. Principalul lucru care ar trebui făcut pentru ca economia română să se dezvolte este eliminarea acestei culturi de corupție endemică ce a blocat evoluția țării la nivelul de acum. Poate să mai înainteze puțin, dar ca să facă pași mari trebuie să fie eliminată această corupție. Am scris un articol în trecut în care am subliniat că România are un potențial enorm și îmi doresc să-l dezvolte, să devină una dintre cele mai puternice țări din punct de vedere economic în Europa. Are gaz în Marea Neagră, are petrol, are minerale, are o populație educată – s-a făcut un centru de tehnologie la Cluj care este unul dintre cele mai bune din Europa –, are un potențial atât de mare care nu e exploatat și e ținut înapoi de această cultură a corupției, care trebuie să fie eliminată”, a declarat Zuckerman într-un interviu pentru Ziarul de Iaşi.