A trecut o săptămână, Florin Cîțu continuă să se laude cu creșterea economică de 13,6%

Premierul Florin Cîțu continuă să se laude cu datele privind creșterea economică de 13,6%, în al doilea trimestru. La întâlnirea, în sistem online, cu reprezentanții Coaliției pentru Dezvoltarea României, premierul a venit și cu o veste despre PNRR: ultima variantă a proiectului a fost trimisă la Bruxelles la sfârșitul săptămânii trecute.

„Economia merge în direcția buna. Mă refer la trimestrul 2 al anului acesta, cu o creștere economică de 13,6%, care arată că am recuperat pierderea de anul trecut și ne comparăm cu 2019, care a fost un an bun pe de-a întregul și să mă uit să vedem dacă putem să fim peste PIB-ul din 2019. (…) Avem o capacitate de producție în economie pe care am reușit să o păstram împreună dupa 2020, care a fost un an dur. (….) Pe PNRR am trimis vineri ultimele comentarii, din ce am vorbit cu Cristian Ghinea, ar trebui să fie aprobat în ultima săptămă din septembrie,” a afirmat Florin Cițu.

Românii nu resimt, însă, bunăstarea clamată de la Palatul Victoria. Nivelul de trai al celor cu venituri mici și medii a scăzut din cauza majorării cheltuielilor din coșul de consum, în special ca urmare a scumpirii energiei electrice, a carburanților și a altor produse de bază.