Ministrul Muncii, Marius Budăi, a declarat în exclusivitate la Realitatea Plus că se caută soluții de majorare a pensiilor cu un procentaj mai mare decât cel prevăzut de lege, deoarece inflația galopantă provocată de situația economică internațională a afectat sever puterea de cumpărare. Budăi a vorbit și despre o serie de măsuri de sprijin pentru angajații și angajatorii din mediul privat.

solcitatnii vor avea consliere pe piașa muncii

sprijin pentru accesul la eduvaienpentru copii din familiile cu probleme

al 3-lea lucru/ majorarea cu o pătrime

majorare a pensiilor cu un procent mai mare decât cel prevăzut de lege, deoarece inflația galopantă provocată de situația economică internațională a afectat sever puterea de cumpărare. Budăi a vorbit și despre o serie de măsuri de sprijin pentru angajații și angajatorii din mediul privat.

„Am solicitat la rectificare ca o sumă consistentă să fie acordată ca sprijin de încurajare a ocupării forței de muncă în mediul privat, astfel încât să angajeze tineri, să-și formeze ucenici, să angajeze categorii catalogate, în mod obișnuit, drept greu angajabile. Astfel, sprijin mediul privat să-și păstreze locurile de muncă, însă vestea și mai bună vine din faptul că imediat ce se vor încheia procedurile legale legate de rectificarea bugetară, chiar azi am avut o ședință cu toți directorii de AJOFM-uri din țară, vom încheia noi convenții. Subvenția nu este una tocmai de neglijat, este vorba de 2.250 de lei/lună pentru fiecare angajat.”, a declarat Marius Budăi la Realitatea Plus.

REGLEMENTĂRILE LEGALE SUNT DEPĂȘITE DE REALITATEA INFLAȚIEI ȘI A CRIZIE ENERGETICE

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a declarat că se caută soluții de majorare a pensiilor cu un procentaj mai mare decât cel prevăzut de lege, deoarece inflația galopantă provocată de situația economică internațională a afectat sever puterea de cumpărare.

„Dacă ne-am uita în litera legii, ar trebui să majorăm pensiile cu rata inflației din 2021. Dacă am face acest lucru, ar însemna 5,1%. Nu o să procedăm însă așa, suntem pe ultima fază, cu ultimele calcule și în momentul în care vom ajunge la o soluție (…) cu siguranță liderii Coaliției o vor anunța în termenul cel mai scurt.”

„Eu am spus-o foarte clar în ședințele Coaliției, o majorare cu doar 5%, plus majorarea de la început de an de 10%, nu ar crea nici măcar o apărare, pentru că nicidecum nu putem vorbi de o creștere a puterii de cumpărare. Chiar și așa, o spune cu mâhnire, decizia pe care o vom lua va veni în sprijinul seniorilor doar pentru a menține puterea de cumpărare, pentru că nu putem vorbi nicidecum, în aceste momente,” a mai precizat ministrul Muncii, la Realitatea Plus.