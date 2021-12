Oficial OMV Petrom: Am fi putut avea gazele din Marea Neagră dacă autoritățile se mișcau mai repede

Extracția de gaze naturale din Marea Neagră ar fi trebuit să înceapă în această iarnă, dacă autorităţile adoptau la timp legislaţia necesară, a afirmat un oficial OMV Petrom la o întâlnire a mediului de afaceri.

„Ca să vedem ce oportunităţi a avut România în ceea ce priveşte producţia de gaze, să ne uităm în urmă cu patru ani, când a fost adoptată Legea 256, care ar fi trebuit să permită dezvoltarea resurselor din Marea Neagră. Producţia ar fi putut începe în primul trimestru din anul 2022. România ar fi putut beneficia până la 10 miliarde de metri cubi de producţie de gaze pe an, bugetul de stat ar fi putut beneficia de 2 miliarde de dolari pe an, am fi putut crea şi menţine circa 30.000 de locuri de muncă. Am fi putut suplimenta cu gaze Republica Moldova fără nicio problemă în anii următori şi n-ar fi fost probleme de alimentare pe piaţa din România”, a afirmat Alexandru Maximescu, director corporate affairs OMV Petrom, la Bucharest Forum, citat de Agerpres.

Mai mult, în acest scenariu, România ar fi putut avea un rol foarte important în regiune.

Oficialul OMV a apreciat că odată cu intrarea Romgaz în proiect și cu speranța că promisiunile noii Coaliții de guvernare că legislația va fi finalizată până la sfârșitul anului, în 2026 sau 2027 ar putea fi extrase primele gaze din Marea Neagră.

Maximescu a făcut și un comentariu ironic, pornind de la faptul că în Palatul Parlamentului, locul unde a fost organizată conferinţa Bucharest Forum, nu era căldură.

„Suntem în Palatul Parlamentului, este mijlocul lunii decembrie şi îngheţăm de frig. În Bucureşti, în Palatul Parlamentului, nu funcţionează încălzirea. Deci, dacă nu luăm în serios problema investiţiilor şi a implementării proiectelor, aceasta va fi problema multor oameni din România şi trebuie cu toţii să contribuim să evităm astfel de experienţe”, a punctat reprezentantul OMV Petrom.