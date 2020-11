Virgil Popescu: Negativ – Oficial „liber” de COVID-19!

Virgil Popescu a anunţat că rezultatul ultimului test pentru COVID-19 este negativ. Acesta precizase pe 2 noiembrie că este infectat cu SARS-CoV-2. Ministrul Economiei a adăugat că a fost printre cei norocoşi, deoarece nu a avut simptome grave, ci o formă uşoară a bolii.

M-am numărat printre cei norocoși, neavând simptome grave, ci o formă mai ușoară a bolii. Am stat în izolare, acasă, și mi-am monitorizat atent evoluția bolii. Am avut gust, miros. Deci este posibil, ca după aceste 2 săptămâni, să mă fi ales cu câteva ”grame în plus”. Am considerat că este important să mă hrănesc sănătos, consistent, pentru a ajuta corpul să lupte cu acest virus.

Da, continui să vă încurajez, din toată inima, să purtați masca și să respectați regulile de igienă. Eu am purtat-o. Da, am contactat virusul, dar faptul că am purtat masca mi-a oferit ocazia să nu îi îmbolnăvesc pe cei din jurul meu. Iar asta mi se pare o victorie! Cei dragi, colegii mei și cei cu care am interacționat au fost bine. De asta este bine să avem grijă, să ne protejăm noi, dar și pe ceilalți.