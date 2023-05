Veste bună pentru românii cu credite. BNR menține dobânda de politică monetară la 7% pe an

Banca Națională a României a hotărât miercuri menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 7% pe an. În mod normal, creșterea dobânzilor la majoritatea creditelor de pe piață ar trebui să se oprească, deși evoluțiile financiar bancare de pe piața internațională nu arată prea bine, iar acestea au o influență majoră asupra creditării din România.

De asemenea, BNR a decis păstrarea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 8% pe an şi a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 6% pe an şi menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

Ultima majorare a dobânzii cheie a avut loc la începutul acestui an, în luna ianuarie, când banca centrală a crescut rata dobânzii la 7% pe an, de la 6,75% pe an, anterior.