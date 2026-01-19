Trimestrul IV din 2025 a adus cel mai slab rezultat în vânzările de locuințe din ultimii șase ani la nivel național și cel mai slab din ultimii nouă ani în zona București–Ilfov, potrivit unei analize de specialitate realizate de o companie de consultanță imobiliară.

Datele centralizate de SVN Romania, pe baza statisticilor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), arată că pe parcursul anului 2025 au fost tranzacționate peste 159.500 de case și apartamente la nivel național, în scădere cu 5,3% față de anul 2024. În București și județul Ilfov, numărul tranzacțiilor a depășit 55.000 de unități rezidențiale, însă a fost cu 8,5% mai mic comparativ cu perioada de referință.

Regiunea București–Ilfov, care concentrează aproximativ o treime din totalul locuințelor vândute anual în România, a înregistrat cele mai slabe luni din 2025 în aprilie, cu o scădere anuală de 25%, și în decembrie, când vânzările au fost cu 24% mai mici față de decembrie 2024. Potrivit consultanților imobiliari, în lunile de toamnă declinul s-a accentuat, cu minusuri de 8,5% în septembrie, 22% în octombrie și noiembrie și aproximativ 24% în decembrie, raportat la aceleași luni din anul anterior.

Analiza evidențiază și un efect temporar pozitiv generat de anunțul privind majorarea cotei TVA la achiziția unei locuințe noi, aplicabilă de la 1 august 2025. Astfel, în luna iulie, vânzările din București și Ilfov au crescut cu 12,6% față de aceeași perioadă a anului precedent, iar în august a fost consemnat un avans anual de 10,2%.

La nivel național, Timiș a devenit în 2025 cea mai importantă piață rezidențială regională după București–Ilfov, în funcție de numărul de unități tranzacționate, depășind județe precum Cluj, Constanța, Brașov și Iași. Cele mai bune evoluții dintre marile piețe regionale au fost înregistrate în Cluj, unde tranzacțiile au crescut cu 1,7% de la un an la altul, și în Constanța, care a consemnat un volum similar de vânzări cu cel din 2024.

În schimb, cele mai accentuate scăderi ale vânzărilor rezidențiale au fost raportate în Iași, cu un minus de 23,5%, și în Brașov, unde tranzacțiile au fost cu 13,8% mai reduse față de anul anterior. În județul Timiș, vânzările de locuințe au scăzut cu 6,4%.

SVN Romania este una dintre cele mai mari companii de consultanță imobiliară active pe piața locală și are cea mai extinsă activitate pe segmentul rezidențial. În aproape șapte ani de activitate, compania a intermediat tranzacții pentru peste 11.000 de locuințe, cu o valoare cumulată de peste 1,1 miliarde de euro, iar consultanții săi au fost implicați, de-a lungul carierei, în vânzarea a peste 40.000 de unități rezidențiale.

Sursa: Realitatea Financiara