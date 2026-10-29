Pensiile ar putea crește în două etape în 2027 - surse. Ce sume ar putea primi cei aproape 5 milioane de beneficiari?

Publicat 29 oct. 2026, 11:46 Sursă Realitatea.net

Guvernul analizează mai multe variante de majorare a pensiilor începând cu anul 2027, iar una dintre formulele luate în calcul prevede o indexare în două etape. Potrivit informațiilor apărute din zona Ministerului Muncii și citate de Realitatea Plus, prima creștere ar putea fi aplicată chiar de la începutul anului, urmând ca o a doua să fie decisă în funcție de evoluția economiei și a încasărilor la buget.

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