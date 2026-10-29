Pensiile ar putea crește în două etape în 2027 - surse. Ce sume ar putea primi cei aproape 5 milioane de beneficiari?

Guvernul analizează mai multe variante de majorare a pensiilor începând cu anul 2027, iar una dintre formulele luate în calcul prevede o indexare în două etape. Potrivit informațiilor apărute din zona Ministerului Muncii și citate de Realitatea Plus, prima creștere ar putea fi aplicată chiar de la începutul anului, urmând ca o a doua să fie decisă în funcție de evoluția economiei și a încasărilor la buget.
Potrivit surselor citate de Realitatea PLUS, unul dintre scenariile analizate de autorități presupune o indexare de aproximativ 4% la începutul anului 2027, urmată de o nouă majorare în a doua parte a anului.
În prezent, pensia medie din România este de 2.785 de lei. În funcție de procentul de indexare care va fi aprobat, veniturile pensionarilor ar putea crește cu sume cuprinse între câteva zeci și peste 200 de lei pe lună.
Câți bani ar putea primi pensionarii de anul viitor
PENSIA MEDIE ACUM: 2.785 LEI
SCENARII DE INDEXARE
3% → +84 lei/lună → 2.869 lei
5% → +139 lei/lună → 2.924 lei
7,3% → +203 lei/lună → 2.988 lei
7,7% → +214 lei/lună → 2.999 lei
Sursa: Calcule Realitatea PLUS
Decizia depinde de situația bugetară
Deși o creștere a pensiilor este așteptată de pensionari, decizia finală va depinde de spațiul fiscal pe care îl va avea Guvernul în 2027. Autoritățile trebuie să găsească un echilibru între nevoia de majorare a veniturilor vârstnicilor și presiunile existente asupra bugetului de stat.
Economiștii avertizează că evoluția inflației va fi unul dintre factorii decisivi în stabilirea procentului final de indexare. Cu cât creșterea prețurilor va fi mai ridicată, cu atât presiunea pentru majorarea pensiilor va fi mai mare.
Pentru moment, pensionarii așteaptă anunțul oficial al Guvernului, în condițiile în care toate scenariile aflate în analiză ar aduce venituri suplimentare începând cu anul viitor.