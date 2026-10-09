Rezervele de gaze ale UE la cel mai scăzut nivel din ultimii 15 ani

Rezervele de gaze ale Uniunii Europene sunt la cel mai scăzut nivel pentru această perioadă din ultimii 15 ani, ceea ce limitează capacitatea blocului de a absorbi întreruperile livrărilor în iarna 2026-2027.
Un raport al Institutului pentru Economie Energetică și Analiză Financiară (IEEFA), citat de Politico, estimează un posibil deficit de până la 14 miliarde de metri cubi, echivalentul a aproximativ 7% din cererea UE. Această estimare indică necesitatea achizițiilor suplimentare la prețuri ridicate pentru acoperirea consumului, fără a implica o lipsă totală a combustibilului.
Analista principală pentru energia europeană în cadrul IEEFA, Ana Jaller-Makarewicz, avertizează că blocul comunitar are o „marjă de siguranță mai redusă” și este „vulnerabil la creșteri bruște ale prețurilor”. Nivelul scăzut al stocurilor reduce capacitatea Uniunii de a face față eventualelor întreruperi ale livrărilor.
Scenarii pentru iarna 2026-2027
O analiză separată realizată de Rețeaua Europeană a Operatorilor de Sisteme de Transport pentru Gaz (ENTSO-G) ia în calcul mai multe scenarii, inclusiv temperaturi scăzute și importuri limitate de gaze naturale lichefiate (GNL). Într-un scenariu nefavorabil, gradul de umplere a depozitelor ar putea ajunge la numai 11%.
Pentru a încheia iarna cu rezerve de 30%, statele europene ar trebui să economisească volume echivalente cu aproximativ 7% din cererea de gaze, în condițiile analizate. Eventualele măsuri de limitare a consumului vor depinde de cantitățile importate și de evoluția vremii.
Conflictul din Orientul Mijlociu perturbă fluxurile de energie și accentuează concurența pentru GNL, forțând Europa să atragă transporturi pe mare într-o piață în care și alte regiuni caută volume suplimentare. Interdicția europeană privind contractele pe termen lung pentru GNL rusesc, prevăzută să intre în vigoare în ianuarie, ar putea reduce importurile cu încă 7 miliarde de metri cubi, potrivit raportului IEEFA.
Impactul asupra prețurilor și industriei
Cererea de gaze din sezonul rece a crescut ușor în ultimii doi ani, în timp ce importurile UE au stagnat. Diferența a fost acoperită prin retrageri mai mari din depozite: în ianuarie 2026, volumul net extras din stocuri a ajuns la 22,6 miliarde de metri cubi, față de 18,8 miliarde în aceeași lună din 2025 și 17,8 miliarde în ianuarie 2024.
Conform IEEFA, importarea cantităților necesare pentru compensarea deficitului estimat ar costa cu aproximativ 3 miliarde de euro în plus, o creștere de 12% pentru aceleași volume. Producția americană de GNL se apropie de capacitatea maximă, ceea ce limitează posibilitatea unei creșteri rapide a ofertei pentru a răspunde cererii suplimentare din Europa.
Unul dintre scenariile de piață tensionată analizate de ENTSO-G presupune o scădere cu 20% a importurilor de GNL disponibile pentru Europa. Ruseckas avertizează că posibilitatea reducerii suplimentare a consumului industrial este limitată, deoarece războiul din Ucraina a contribuit la dispariția a aproximativ 20% din cererea industrială de gaze a UE, o parte importantă neavând șanse de recuperare. Noi reduceri ar putea afecta producția în sectoarele dependente de acest combustibil.