Rezervele de gaze ale UE la cel mai scăzut nivel din ultimii 15 ani

Publicat 9 oct. 2026, 15:03 Sursă monitorulbt

Rezervele de gaze ale Uniunii Europene sunt la cel mai scăzut nivel pentru această perioadă din ultimii 15 ani, ceea ce limitează capacitatea blocului de a absorbi întreruperile livrărilor în iarna 2026-2027.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre rezerve gaze