Premierul Luca Niculescu a anunțat prelungirea reducerii accizei la motorină cu cel puțin trei luni

Românii care alimentează cu motorină scapă, cel puțin pentru moment, de o nouă scumpire la pompă. Premierul Luca Niculescu a anunțat marți, 27 octombrie, că măsura de reducere a accizei la motorină va fi prelungită cu „cel puțin trei luni”, ceea ce înseamnă că prețurile carburanților vor fi menținute la un nivel mai redus pe parcursul sezonului rece. Eliminarea facilității fiscale ar fi putut duce la o creștere de aproximativ 85 de bani pe litru, împingând prețul motorinei spre 11,75 lei/litru.
Luca Niculescu: Reducerea accizei va continua
Aflat într-o vizită oficială la Chișinău, premierul Luca Niculescu a fost întrebat de jurnaliști cât timp intenționează Guvernul să prelungească măsura de reducere a accizei la motorină.
„Cu trei luni cel puțin”, a răspuns șeful Executivului.
Potrivit calendarului anunțat de Executiv, prelungirea ar urma să fie aplicată cel puțin în lunile noiembrie, decembrie și ianuarie. Un proiect de Hotărâre de Guvern privind continuarea schemei a fost deja publicat, în condițiile în care actuala schemă de sprijin expiră la 31 octombrie 2026..
În condițiile în care sezonul rece aduce, de regulă, o presiune suplimentară asupra pieței energiei și combustibililor, există așteptări ca măsura să fie păstrată pe întreaga perioadă a iernii pentru a evita noi scumpiri.
Cât economisesc șoferii
Reducerea accizei la motorină a fost introdusă prin Legea 162/2026, în contextul crizei de pe piața petrolului și a produselor petroliere. Măsura a diminuat acciza cu 25%, ceea ce s-a tradus printr-o scădere a prețului final la pompă de aproximativ 85 de bani pe litru, TVA inclus.
La prețurile actuale, de circa 10,90 lei pentru un litru de motorină, renunțarea la facilitate ar fi urcat costul alimentării până în jurul valorii de 11,75 lei/litru, dacă celelalte condiții de piață ar fi rămas neschimbate.
Prin urmare, prelungirea schemei înseamnă un respiro important atât pentru șoferii obișnuiți, cât și pentru firmele de transport și logistică, puternic afectate de costurile ridicate cu combustibilul.
Premierul exclude, deocamdată, majorarea taxelor
În aceeași intervenție, Luca Niculescu a transmis că Executivul nu intenționează să crească taxele și impozitele, deși situația bugetară este în curs de analiză. Șeful guvernului a precizat, însă, că are nevoie de o evaluare completă a finanțelor publice înainte de a anunța măsuri fiscale pe termen lung.
Șeful Guvernului a subliniat că rectificarea bugetară reprezintă una dintre prioritățile imediate ale Executivului.