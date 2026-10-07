Noul avertisment de la Ministerul Energiei. Bușoi: Facturile la curent ar putea crește cu 20%-22%

Publicat7 oct. 2026, 22:41
Actualizat7 oct. 2026, 22:44
SursăRealitatea.net, agerpres, digi24
Secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, afirmă că în iarna și primăvara care urmează, facturile la energie s-ar putea majora cu 20-22%, în condițiile aceluiași consum. Pe de altă parte, oficialul din minister a dat asigurări că valoarea facturilor „nu se va dubla”. La începutul lunii septembrie, după ce Hidroelectrica a anunțat majorarea tarifelor pentru noile contracte, începând de la 1 octombrie, Bușoi estima că efectul în piață, „în perioada următoare”, va fi o majorare de cel mult 10%.
Secretarul de stat în Ministerul Energiei a afirmat că, potrivit simulărilor realizate de experți, majorarea facturilor la energie electrică în iarna și primăvara anului 2027 ar putea fi de circa 20-22%, însă cu condiția reconectării la Sistemul Energetic Național a Centralei Nucleare de la Cernavodă, care în prezent nu funcționează din cauza debitului scăzut al Dunării.
Sunt experţi care au făcut unele simulări, sunt companiile furnizoare de electricitate (...). Vorbim de creşteri în jur de 20-22% în acest moment, ca previzionări, pentru iarna şi primăvara anului viitor, pe factura finală, în condiţiile în care totuşi, la un moment dat, redeschidem Cernavodă şi vom avea 1.300 de megawaţi în bandă disponibili, a explicat Cristian Buşoi în intervenția sa la Digi24.
Într-o postare pe pagina sa de Facebook, în data de 7 octombrie, oficialul din Ministerul Energiei a recunoscut că „trebuie să ne așteptăm la presiuni suplimentare asupra prețurilor”, atât din cauza opririi reactoarelor 1 și 2 ale Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă, fără "o perspectivă clară de redeschidere", precum și a evoluțiile de pe piața europeană a energiei.
La începutul lunii septembrie, după ședința Comandamentului Energetic de la sediul Transelectrica, secretarul de stat afirma că, în contextul anunțului făcut de compania de stat Hidroelectrica privind majorarea tarifelor la unele contracte cu 7%, începând cu luna octombrie, efectul în piața energiei va fi o majorare de aproximativ 10% a facturilor.
„Creșterea tarifelor la energie, pentru perioada următoare, va fi una moderată, de până la 10%”, declara Cristian Bușoi pe 8 septembrie 2026, citat de Agerpres.