Noul avertisment de la Ministerul Energiei. Bușoi: Facturile la curent ar putea crește cu 20%-22%

Publicat 7 oct. 2026, 22:41 Actualizat 7 oct. 2026, 22:44 Sursă Realitatea.net, agerpres, digi24

Secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, afirmă că în iarna și primăvara care urmează, facturile la energie s-ar putea majora cu 20-22%, în condițiile aceluiași consum. Pe de altă parte, oficialul din minister a dat asigurări că valoarea facturilor „nu se va dubla”. La începutul lunii septembrie, după ce Hidroelectrica a anunțat majorarea tarifelor pentru noile contracte, începând de la 1 octombrie, Bușoi estima că efectul în piață, „în perioada următoare”, va fi o majorare de cel mult 10%.

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