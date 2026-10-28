Comandament de urgență la Transelectrica. Surse: Guvernul ia în calcul prelungirea stării de alertă și reducerea TVA

Situația energetică a României se deteriorează de la o zi la alta, iar autoritățile au convocat un comandament de urgență la Transelectrica, în contextul în care țara a ajuns să importe inclusiv în timpul zilei aproape un sfert din necesarul de energie electrică. La ședință participă și noul ministru al Energiei, Dumitru Chisăliță. Surse citate de Realitatea Plus indică faptul că printre măsurile avute în vedere sunt prelungirea stării de alertă energetică și reducerea TVA.
Situația energetică a României se deteriorează de la o zi la alta, iar autoritățile au convocat un comandament de urgență la Transelectrica, în contextul în care țara a ajuns să importe inclusiv în timpul zilei aproape un sfert din necesarul de energie electrică. Potrivit surselor Realitatea PLUS, la ședință participă și noul ministru al Energiei, Dumitru Chisăliță, iar prima măsură aflată pe masa decidenților este prelungirea stării de alertă energetică până la sfârșitul lunii noiembrie.
Sursele citate susțin că autoritățile analizează și măsuri pentru limitarea impactului asupra populației, inclusiv o posibilă reducere a TVA la energia electrică. Scopul ar fi diminuarea presiunii suportate de consumatorii casnici, în special de categoriile vulnerabile, în contextul creșterii costurilor cu energia înaintea sezonului rece.
Producția de energie este tot mai mică, iar consumul tot mai mare
Discuțiile au loc într-un moment delicat pentru Sistemul Energetic Național, după ce România a fost nevoită să acopere din import aproximativ 25% din consumul intern, pe fondul producției reduse din unele surse și al perspectivelor dificile pentru iarnă. Autoritățile încearcă astfel să evite eventuale probleme de aprovizionare și o nouă explozie a facturilor la electricitate.
Ministerul Energiei avertizează că sistemul energetic național s-ar putea confrunta cu dificultăți în asigurarea necesarului de electricitate în luna noiembrie și propune prelungirea până la 30 noiembrie a măsurilor de siguranță introduse în această vară. Potrivit unei notei de fundamentare, există riscul apariției unui deficit în intervalele de consum maxim, în special între orele 17:00 și 21:00, pe fondul scăderii temperaturilor și prelungirea perioadelor de întuneric.
Principala problemă este reprezentată de situația de la Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă. Ministerul Energiei arată că debitul extrem de redus al Dunării a dus la oprirea Unității 1 la 28 iulie și a Unității 2 la 13 august, iar prognozele nu oferă încă garanții privind repornirea în noiembrie a cel puțin unuia dintre reactoare, potrivit Realitatea Plus.
În plus, producția hidro este afectată de seceta prelungită, iar centralele pe cărbune pot asigura cel mult 1.200 MW pentru perioade limitate de timp. Autoritățile avertizează că și posibilitățile de import ar putea fi reduse, în contextul unor opriri programate ale unor capacități energetice din regiune.
Facturile ar putea continua să crească
Presiunea din sistem se reflectă deja în ofertele de pe piața de energie. Potrivit datelor din piață, unele tarife care la începutul lunii septembrie porneau de la aproximativ 1,11 lei/kWh au urcat la circa 1,29 lei/kWh, în timp ce ofertele cele mai scumpe depășesc pragul de 2 lei/kWh.
În aceste condiții, specialiștii avertizează că facturile de iarnă ar putea fi considerabil mai mari decât cele din prezent. Astfel, pentru un consum similar, o factură de 200 de lei ar putea ajunge la aproximativ 300 de lei în lunile cu consum ridicat, în funcție de furnizor și de evoluția prețurilor din piață.
Criza alimentării cu energie este amplificată și de scumpirea accelerată a energiei electrice, cauzată de costurile ridicate ale importurilor. De altfel, potrivit serviciului de statistică al Uniunii Europene, Eurostat,România a înregistrat cea mai mare creștere anuală a prețului energiei electrice pentru consumatorii casnici din UE în semestrul II 2025, de +58,6% față de aceeași perioadă a anului precedent.