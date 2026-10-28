Comandament de urgență la Transelectrica. Surse: Guvernul ia în calcul prelungirea stării de alertă și reducerea TVA

Publicat 28 oct. 2026, 10:34 Actualizat 28 oct. 2026, 12:14 Sursă Realitatea PLUS, Realitatea.net

Situația energetică a României se deteriorează de la o zi la alta, iar autoritățile au convocat un comandament de urgență la Transelectrica, în contextul în care țara a ajuns să importe inclusiv în timpul zilei aproape un sfert din necesarul de energie electrică. La ședință participă și noul ministru al Energiei, Dumitru Chisăliță. Surse citate de Realitatea Plus indică faptul că printre măsurile avute în vedere sunt prelungirea stării de alertă energetică și reducerea TVA.

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