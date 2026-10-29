Americanii vând cel mai mare producător offshore de gaze din România. Cine preia compania care asigură 12% din consumul național

Publicat 29 oct. 2026, 10:40 Actualizat 29 oct. 2026, 10:44 Sursă Realitatea.Net

Una dintre cele mai importante tranzacții din sectorul energetic românesc a fost anunțată joi, 29 octombrie. Fondul american Carlyle și BERD au decis să vândă Black Sea Oil & Gas (BSOG), compania care operează cea mai mare capacitate de producție offshore de gaze din România. Compania asigură aproximativ 12% din consumul intern și este un pilon important al securității energetice naționale. Cumpărătorul este grupul olandez Mazarine Energy.

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