Prețurile la carburanți ating noi recorduri, Consiliul Concurenței - „pregătit să intervină”. Ajunge benzina 11 lei litrul?

Sursă: realitatea.net

Prețurile la carburanți în România s-au scumpit constant de la declanșarea atacurile SUA asupra Iranului, iar benzinarii dau vina pe război. Deci ceea ce comercializează ei acum este marfă achiziționată la prețurile de acum un an. Consiliul Concurenței încă nu a intervenit, ci doar „e pregătit” să intervină.

Consiliul Concurenței „monitorizează” scumpirile, în timp ce prețurile la pompă sar de 8 lei

În timp ce șoferii români se trezesc cu o factură mai mare cu 15 bani pe litru în doar 48 de ore, Consiliul Concurenței adoptă o poziție de observator liniștit. Instituția care ar trebui să protejeze piața de derapaje susține că urmărește „atent” situația, însă, în realitate, asistă neputincioasă la prima explozie a prețurilor de la declanșarea conflictului din Iran. Benzina și motorina au depășit deja pragul psihologic de 8 lei, dar pentru autorități, totul pare să fie „în limite”.

Monitorizare fără intervenție: „Suntem cu ochii pe ei”

Reprezentanții Consiliului Concurenței au declarat pentru News.ro că piața carburanților este „cea mai supravegheată din România”. Cu toate acestea, retorica instituției pare mai degrabă o avertizare simbolică decât o acțiune concretă. „Noi suntem oricum cu ochii pe ei și ei știu asta”, spun oficialii, invocând amenzi din trecut, în timp ce prezentul indică o aliniere suspectă a prețurilor la toate marile lanțuri de benzinării.

Deși instituția susține că verifică dacă există înțelegeri de tip cartel sau abuz de poziție dominantă, reacția lor în fața scumpirilor imediate este una de temporizare. În loc de măsuri de plafonare sau investigații fulger, Consiliul preferă să aștepte, invocând faptul că barilul de petrol este încă „la 80 și ceva de dolari”.

Pragul critic de 10 lei: O consolare amară pentru români

Într-o notă aproape detașată de realitatea economică a populației, Consiliul Concurenței sugerează că „eventuale probleme” ar apărea abia dacă prețul ar depăși 10 lei pe litru. Până atunci, instituția pare să valideze scumpirile actuale prin comparația cu Germania, unde litrul a trecut de 2 euro.

Această abordare ignoră însă diferențele masive de putere de cumpărare dintre un șofer român și unul german. Argumentul stocurilor existente, care ar trebui să amortizeze șocul prețurilor, pare să fie ignorat chiar de comercianți, care au scumpit carburanții instantaneu, fără ca vreo autoritate să îi tragă la răspundere pentru viteza cu care transferă costurile geopolitice direct în buzunarul cetățeanului.

Concluzia unei piețe lăsate în voia sorții

Mesajul transmis de autorități este unul descurajant: atâta timp cât nu se atinge pragul „catastrofal” de 10 lei, românii sunt lăsați să suporte singuri volatilitatea Strâmtorii Ormuz. „Monitorizarea atentă” a Consiliului Concurenței se dovedește a fi, până în acest moment, doar un exercițiu de retorică, în timp ce afișajele electronice din benzinării continuă să urce nestingherite.