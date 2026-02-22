Viscolul pune la pământ solariile și lasă legumicultorii în pragul falimentului FOTO+VIDEO

Urgia albă a lăsat în urmă un peisaj dezolant în bazinele legumicole din județul Buzău, unde peste 50 de hectare de solarii au fost rase de pe fața pământului sub greutatea zăpezii și forța viscolului.

După o luptă epuizantă de zeci de ore, purtată cu lopata în mână împotriva troienelor, fermierii își privesc acum cu ultimele puteri munca de o viață transformată în mormane de fiare și folie sfâșiată, în timp ce bilanțul pierderilor financiare amenință să îngroape definitiv speranțele pentru noul sezon.

Greutatea stratului de zăpadă a învins rezistența structurilor metalice și din lemn, care s-au prăbușit subit peste firavele culturi de primăvară.

Pentru legumicultori, momentul este unul de o cruzime aparte: plantele abia dădeau semne de viață când au fost strivite sub dărâmături și îngropate în zăpadă.

Disperarea fermierilor este alimentată acum de prognozele sumbre ale meteorologilor, care anunță un val de ger năprasnic imediat după viscol.

Fără protecția solariilor, puținele culturi rămase intacte sunt condamnate la îngheț, transformând munca de luni de zile într-o pierdere totală.

Efectele acestui dezastru natural vor depăși însă granițele fermelor afectate, urmând să lovească direct în buzunarele consumatorilor. Legumicultorii avertizează că distrugerea producțiilor timpurii va crea un gol imens pe tarabe.

Cu o ofertă drastic diminuată, clienții trebuie să se aștepte nu doar la o varietate mai mică de legume românești în piețe, ci și la prețuri semnificativ mai mari, pe măsură ce raritatea produselor locale va dicta noile tarife de la raft.