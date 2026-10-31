Tensiuni explozive în Polonia: opoziția acuză guvernul Tusk de tentativă de lovitură de stat

Polonia traversează o nouă criză instituțională, după ce conducerea Tribunalului Constituțional a fost suspendată, iar disputa privind controlul instituției a provocat proteste la Varșovia. Vineri, 30 octombrie 2026, poliția a intervenit în perimetrul instanței, iar trei persoane au fost reținute în urma incidentelor.
Sute de manifestanți, printre care susținători ai opoziției conservatoare, s-au adunat în fața instituției pentru a contesta suspendarea președintelui Tribunalului, Bogdan Święczkowski, și a adjunctului său, Bartłomiej Sochański. Potrivit Associated Press, unii protestatari au forțat gardul de protecție și au aruncat obiecte către polițiști.
Conflictul a izbucnit după ce judecătoarea Anna Korwin-Piotrowska a decis suspendarea, pentru o lună, a atribuțiilor celor doi magistrați. Aceasta a susținut că măsura este necesară pentru protejarea judecătorilor și a angajaților instituției. Decizia a fost contestată de conducerea vizată, care și-a revendicat în continuare legitimitatea.
Evenimentele l-au determinat pe președintele Karol Nawrocki să-și întrerupă vizita oficială în Senegal. Acesta și-a schimbat traseul în timpul zborului și a revenit la Varșovia în seara zilei de 30 octombrie, afirmând că prezența sa în Polonia este necesară într-un asemenea moment.
Criza a amplificat confruntarea dintre guvernul condus de Donald Tusk și opoziția conservatoare, reprezentată de partidul Lege și Justiție (PiS). Liderul formațiunii, Jarosław Kaczyński, a acuzat puterea că încearcă să preia ilegal controlul asupra Tribunalului, în timp ce premierul susține că măsurile sunt necesare pentru restabilirea statului de drept.
Ministrul Justiției și procurorul general, Waldemar Żurek, a anunțat, la rândul său, demersuri pentru ridicarea imunității lui Święczkowski și Sochański, pe fondul acuzațiilor că ar fi împiedicat judecători desemnați de actuala majoritate parlamentară să-și exercite atribuțiile.
Conflictul își are originile în reformele judiciare adoptate în perioada 2015–2023, când PiS s-a aflat la guvernare, și în încercările actualului executiv, instalat în decembrie 2023, de a reorganiza sistemul judiciar. Refuzul președintelui Nawrocki de a primi jurământul unor judecători desemnați de Parlament a contribuit la blocajul instituțional.
Deocamdată, cele două tabere își revendică legitimitatea constituțională, iar disputa privind conducerea Tribunalului Constituțional riscă să adâncească instabilitatea politică din Polonia.