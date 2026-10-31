Tensiuni explozive în Polonia: opoziția acuză guvernul Tusk de tentativă de lovitură de stat

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 31 oct. 2026, 08:36

Polonia traversează o nouă criză instituțională, după ce conducerea Tribunalului Constituțional a fost suspendată, iar disputa privind controlul instituției a provocat proteste la Varșovia. Vineri, 30 octombrie 2026, poliția a intervenit în perimetrul instanței, iar trei persoane au fost reținute în urma incidentelor.

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