Taxele locale în 2027: ce se întâmplă cu impozitele pe locuințe și terenuri

Ministrul Dezvoltării exclude susținerea unor majorări de taxe locale, iar ministrul Finanțelor confirmă amânarea impozitării proprietăților la valoarea de piață. Reforma nu va fi aplicată de la 1 ianuarie 2027.
Românii nu ar trebui să se aștepte la noi majorări ale taxelor locale în 2027, cel puțin potrivit poziției anunțate de ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica. Oficialul susține că nu va semna nicio măsură care să ducă la creșterea impozitelor locale, însă decizia finală poate depinde și de autoritățile locale, în condițiile autonomiei de care beneficiază primăriile.
Ministrul a explicat că instituția pe care o conduce nu mai susține majorarea taxelor și impozitelor locale. Totuși, primarii păstrează anumite atribuții în stabilirea acestora, astfel că autoritățile locale pot avea în continuare un rol în deciziile privind nivelul taxelor.
Impozitarea proprietăților la valoarea de piață, amânată
Și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a transmis că sistemul de impozitare a locuințelor și terenurilor în funcție de valoarea de piață nu va fi aplicat de la 1 ianuarie 2027.
Oficialul a făcut precizarea în timpul audierilor parlamentare desfășurate înainte de învestirea Guvernului condus de Luca Niculescu. Potrivit acestuia, implementarea noului mecanism necesită rezolvarea mai multor probleme tehnice și administrative, inclusiv cele legate de funcționarea platformei informatice e-Proprietatea.
Nazare a explicat că România a discutat cu reprezentanții Comisiei Europene modificarea jalonului care vizează reforma impozitării proprietăților. Calendarul și măsurile care vor fi aplicate în 2027 urmează să fie stabilite în cadrul procesului de elaborare a bugetului.
De ce nu poate fi aplicat noul sistem de impozitare în 2027
Trecerea la impozitarea proprietăților în funcție de valoarea de piață era programată inițial pentru 1 ianuarie 2027. Reforma este inclusă în jalonul 237 din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și face parte din angajamentele fiscale asumate de România.
Implementarea depinde însă de operaționalizarea platformei e-Proprietatea, prin intermediul căreia ar urma să fie stabilite valorile de referință necesare calculării impozitelor.
Primarul municipiului Craiova, Lia-Olguța Vasilescu, susține că aplicarea noului sistem de la începutul anului 2027 nu mai este posibilă nici din punct de vedere administrativ, nici din punct de vedere legal.
Edilul a invocat atât declarațiile ministrului Finanțelor privind amânarea reformei, cât și calendarul aprobării taxelor locale. Potrivit acesteia, impozitele pentru anul următor trebuie stabilite de consiliile locale până la finalul lui 2026, astfel că o eventuală finalizare ulterioară a platformei informatice nu ar mai putea influența calculul acestora pentru 2027.
În aceste condiții, atât declarațiile ministrului Dezvoltării, cât și cele ale ministrului Finanțelor indică faptul că sistemul de impozitare a proprietăților la valoarea de piață nu va fi introdus la începutul anului viitor. Rămâne însă de văzut cum vor fi stabilite concret taxele locale și ce decizii vor lua administrațiile locale.