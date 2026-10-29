Șoc în UE. Christine Lagarde părăsește BCE în februarie 2027, cu nouă luni înainte de sfârșitul mandatului

Publicat 29 oct. 2026, 12:50 Sursă zf

Christine Lagarde a anunțat că va renunța la funcția de președinte al Băncii Centrale Europene pe 7 februarie 2027, cu nouă luni înainte de expirarea mandatului. Succesorul va fi numit de Consiliul European.

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