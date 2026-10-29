Șoc în UE. Christine Lagarde părăsește BCE în februarie 2027, cu nouă luni înainte de sfârșitul mandatului

Christine Lagarde a anunțat că va renunța la funcția de președinte al Băncii Centrale Europene pe 7 februarie 2027, cu nouă luni înainte de expirarea mandatului. Succesorul va fi numit de Consiliul European.
Christine Lagarde va părăsi conducerea Băncii Centrale Europene (BCE) pe 7 februarie 2027, cu nouă luni înainte de încheierea oficială a mandatului, care expira în octombrie 2027. Anunțul a fost făcut joi printr-un comunicat al instituției, confirmând speculațiile din ultimele luni privind o retragere anticipată.
Lagarde, în vârstă de 70 de ani, devine al doilea președinte din istoria de 28 de ani a BCE care abandonează funcția înainte de termen. Primul a fost Wim Duisenberg, retras după cinci ani de mandat.
În cei șapte ani petruși la Frankfurt, Lagarde a gestionat crize majore: pandemia globală, războiul din Ucraina, cel mai puternic șoc inflaționist dintr-o generație și tensiunile comerciale cu Statele Unite. La începutul anului 2026, ea a recunoscut că, când a acceptat postul după discuții cu președintele francez Emmanuel Macron, se aștepta să rămână doar cinci ani, nu opt.
Potrivit informațiilor din sursă, Lagarde a purtat discuții pentru a prelua conducerea Forumului Economic Mondial (World Economic Forum).
Candidați și procesul de numire
Consiliul European va desemna noul președinte al BCE. Pentru a fi validată, propunerea necesită sprijinul a cel puțin 16 dintre cele 21 de state din zona euro, reprezentând minimum 65% din populația acestora.
Două nume beneficiază deja de susținerea unor guverne importante: Klaas Knot, fost guvernator al băncii centrale olandeze, este promovat de Olanda, iar Pablo Hernández de Cos, actual director general al Băncii Reglementelor Internaționale și fost șef al Băncii Spaniei, este susținut de Madrid.
Alte schimbări în conducerea BCE
Plecarea Lagarde coincide cu alte modificări structurale în instituție. Isabel Schnabel, membră a Comitetului executiv, va părăsi BCE în ianuarie 2027, cu un an înainte de expirarea mandatului, pentru o funcție de conducere la Fondul Monetar Internațional (FMI).
De asemenea, mandatul economistului-șef al BCE, Philip Lane, expiră în luna mai a acestui an. Aceste plecări vor reconfigura conducerea băncii într-o perioadă marcată de reapariția presiunilor inflaționiste în zona euro.