Șefa Băncii Centrale Europene face inginerii financiare să mai ia niște bani în plus, în pofida interdicției BCE

Christine Lagarde, președinta Băncii Centrale Europene, primește aproximativ 140.000 euro pe an, fiind membru al Comitetului executiv de la Banca Reglementelor Internaționale (BIS), în pofida interdicției BCE privind plățile de la terți către angajați, informează publicația The Financial Times (FT).

Unii angajați ai BCE, folosind forumurile interne, s-au plâns de aparentul dublu standard în tratarea remunerării președintelui de către BIS. Înființată în 1930, BIS este cea mai veche instituție financiară internațională și contraparte pentru tranzacțiile financiare derulate de băncile centrale.

"Propovăduiește apa, bea vin", a scris unul dintre membrii echipei BCE, conform capturii de ecran văzute de FT.

Lagarde este unul dintre cei 18 bancheri centrali globali din Consiliul de Administrație al BIS. Deși toți sunt îndreptățiți la o plată fixă anuală și comisioane variabile pentru prezență, BIS nu dă publicității plățile individuale.

Sumele făcute publice

Dar, într-un răspuns scris către europarlamentarul german Fabio De Masi și colegul său suedez Dick Erixon, Lagarde a dat pentru prima dată publicității faptul că a primit 130.457 franci elvețieni de la BIS în 2025, echivalentul a 140.000 euro. În 2024, ea a primit un salariu de bază de la BCE de 466.000 euro, plus 135.000 euro în beneficii suplimentare. Se estimează că remunerația sa totală este de aproximativ 741.000 euro, astfel încât Lagarde este cel mai bine plătit oficial UE.

Cum procedează alte bănci centrale

Alte bănci centrale tratează diferit remunerația BIS. Președintele Fed (Rezerva Federală a SUA), Jerome Powell, și guvernatorul Băncii Angliei, Andrew Bailey, nu solicită plata lor de la BIS, în cazul Fed deoarece legislația SUA interzice oficialilor să accepte bani de la o instituție străină.

Banca Franței, una dintre puținele bănci centrale care publică remunerația de la BIS a guvernatorului, solicită jumătate din plata fixă pentru instituție.

Ce spun regulile BCE

Conform reglementărilor privind plata personalului BCE, acesta nu trebuie să accepte 'niciun fel de plăți de la terți în ceea ce privește performanța îndatoririlor lor profesionale', iar astfel de plăți, dacă sunt oferite, trebuie făcute către BCE'.

Instituția de la Frankfurt a precizat pentru FT că președintele BCE 'nu este un membru al personalului' și, prin urmare, 'nu este vizată de reglementările privind personalul', ci 'este supusă codului de conduită special al oficialilor UE de nivel înalt'.