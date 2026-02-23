Ședința-maraton în cel de-al doilea dosar al lui Călin Georgescu s-a încheiat: "Sunt aici, la Curtea de Apel, pe niște dosare inventate - VIDEO

Sursă: Realitatea Financiara

Ședința-maraton a magistraților de la Curtea de Apel București, care trebuie să stabilească parcursul celui de-al doilea dosar al lui Călin Georgescu, s-a încheiat după mai bine de cinci ore, iar magistrații au rămas în deliberare până pe 9 martie, potrivit Realitatea Plus. Ședința s-a ținut cu ușile închise, jandarmii asigurând un cordon de ordine, în condițiile în care holurile și spațiul din fața instanței a fost ocupat de numeroși susținători ai fostului candidat blocat de sistem.

UPDATE 17:25 - Declarațiile lui Călin Georgescu la ieșirea din sală.

"Fără Dumnezeu, democrația se dezintegrează. Eu sunt aici, la Curtea de Apel, cum am fost și la tribunal, pe niște dosare inventate pentru că sistemul și clasa politică se tem de democrație și de poporul român. Ei vă vor slabi, nu puternici, vă vor sclavi, nu oameni liberi, vă vor obedienți, nu inteligenți, pentru că știu că poporul român, în noiembrie–decembrie 2024, a învins. Și atunci, fiind lași, utilizează toate instituțiile de forță pentru a lovi pe la spate. Există însă o instanță superioară, instanța conștiinței. Eu rog judecătorii, înainte de a se pronunța, să treacă prin fața ei, pentru că lupta pentru adevăr nu se termină la porțile tribunalului.

Rămân alături de istoria românilor. Rămân alături de cel sărac, de cel nedreptățit, batjocorit, alături de milioane de români din afara țării care au votat să se întoarcă așa și li s-a furat acest drept. Li s-au anulat speranțele a milioane de români. Pentru milioane de români cărora li s-a furat libertatea, democrația și prosperitatea, eu cer în numele lor desecretizarea ședinței CSAT și a întâlnirii informale a CCR dinainte de anularea alegerilor din 6 decembrie 2024. Dacă Nicolae Ceaușescu ar fi avut CCR de partea sa, probabil că azi era președinte democratic.

Avocatul lui Călin Georgescu a precizat că a evidențiat multiple și grave nereguli și că, în opinia sa, dosarul ar trebui să se reîntoarcă pe masa procurorilor.

UPDATE 16:10 - Numeroși susținători ai lui Călin Georgescu își exprimă susținerea în fața ușilor închise și protestează față de modul în care fostul candidat blocat de sistem este tratat.

UPDATE 15:45 - Ședința de judecată a fost din nou întreruptă pentru scurt timp, după care s-a realuat.

UPDATE 15:00 - Ședința de judecată a fost reluată.

UPDATE 14:45 - Ședința de judecată este suspendată de o jumătate de oră. Este de așteptat ca în minutele următoare judecătorii să reintre în sală pentru a termina de depus concluziile toți avocații prezenți pentru toate persoanele implicate în acest dosar penal, în procedura de cameră preliminară.

Ședința s-a suspendat la cererea avocaților. Călin Georgescu nu a luat cuvântul încă în fața instanței de judecată.

UPDATE 14:13 - Instanța a luat o scurtă pauză, după mai bine de două ore de la începerea acesteia. În fața Curții de Apel București s-au adunat numeroși susținători ai lui Călin Georgescu, veniți atât din țară, cât și din diaspora. La fața locului sunt mobilizate și foarte multe forțe de ordine.

UPDATE 13:45 - Călin Georgescu a ieșit din sala de judecată pentru câteva momente după care s-a întors în sala de judecată.

UPDATE 13:00 - La această oră, în fața instanței sunt aduse argumentele finale de către avocați în acest stadiu al procesului, extrem de important, care poate da peste cap întreaga situație juridică a dosarului înainte de începerea judecății pe fond în cauza propriu-zisă. Sunt prezentate cele mai importante argumente în procedura de cameră preliminară, precum măsuri și excepții care au fost deja ridicate în fața instanței. Nu este exclus să vedem o decizie importantă astăzi din partea completului de judecată, urmând să fie depuse concluziile avocaților asupra argumentelor aduse în toate aceste termene de persoanele implicate în acest dosar penal.

Călin Georgescu se află în fața completului de judecată alături de avocații săi. Există o presiune foarte mare asupra judecătorilor, având în vedere că numeroase persoane așteaptă o decizie atât în sediul CAB, cât și în fața instanței.

Rămâne de văzut dacă rechizitoriul va fi returnat Parchetului sau dacă vor fi anulate anumite aspecte importante din acesta. Decizia - oricare va fi ea - va trebui motivată de completul de judecată.

În acest caz, Georgescu este acuzat pentru complicitate la tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale, acuzații despre care avocații spun că nu se suțin cu probe, dar nici cu argumente. "Este un simulacru de rechizitoriu care va fi desființat în instanță", spuneau avocții la începutul trimiterii în judecată a dosarului.

Horațiu Potra, adus la instanță sub escortă

Inclusiv Horațiu Potra este pus sub acuzare în același dosar penal. Acesta a fost scos din arestul Penitenciarului Rahova și adus sub escortă la sediul instanței de la CAB.

UPDATE 11:50 - Călin Georgescu a ajuns la Curtea de Apel București, acolo unde se judecă termenul în cel de-al doilea dosar al său. Liderul suveranist nu a făcut declarații înainte de a intra în sala de judecată. El i-a salutat pe oamenii care au venit și astăzi să-l susțină în fața instanței.

Discuțiile au loc cu ușile închise.

„Vă iubim, domnule președinte!”, „Victorie!” și „Justiție, nu corupție!” au scandat susținătorii săi.

UPDATE 10:50 - Termen decisiv pentru Călin Georgescu la Curtea de Apel București

Un termen important în dosarul lui Călin Georgescu are loc astăzi, de la ora 12:00, la Curtea de Apel București. Audierea poate influența semnificativ parcursul juridic al celui de‑al doilea dosar penal în care acesta a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului General, sub acuzația de complicitate la tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale. În același dosar sunt implicate și alte 20 de persoane, care urmează să se prezinte în fața instanței.

Potrivit informațiilor disponibile, avocații lui Călin Georgescu intenționează să depună astăzi concluziile, cererile și excepțiile în cadrul procedurii de cameră preliminară. Instanța ar putea decide fie retrimiterea dosarului la Parchet, fie anularea unor probe, în funcție de argumentele prezentate. Hotărârea va fi însoțită de o motivare detaliată.

UPDATE 10:00 - Zeci de susținători adunați la Curtea de Apel, pentru a-l susține pe Călin Georgescu

Luni dimineață, zeci de persoane s-au strâns în fața Curtea de Apel București pentru a-și arăta sprijinul față de Călin Georgescu. Susținătorii scandau lozinci precum „Călin nevinovat!” și „Nu cedăm!”.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Călin Georgescu, candidatul interzis de sistem, află astăzi ce se întâmplă cu cel de-al doilea dosar aflat în cameră preliminară.

Călin Georgescu se prezintă la Curtea de Apel, unde magistrații urmează să decidă dacă dosarul va fi retrimis la Parchet sau dacă va începe judecata pe fond. Ca de fiecare dată, numeroși susținători sunt așteptați să fie alături de acesta, iar echipa Realitatea Plus va transmite de la fața locului. Postul anunță transmisiuni oră de oră și difuzarea, în exclusivitate, a mesajului de ultim moment al președintelui interzis.