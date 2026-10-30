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România, cel mai scump curent electric din UE pentru gospodării. Petrișor Peiu acuză Guvernul de lipsă de transparență
Foto/Arhivă
Publicat30 oct. 2026, 22:38
SursăRealitatea.Net
România a înregistrat cel mai ridicat preț la energia electrică pentru consumatorii casnici din Uniunea Europeană în primul semestru din 2026, potrivit datelor Eurostat invocate de senatorul AUR Petrișor Peiu. Acesta critică politica energetică a autorităților și susține că populația nu este informată suficient cu privire la evoluția tarifelor, în contextul presiunilor tot mai mari asupra bugetelor gospodăriilor.
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