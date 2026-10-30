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România, cel mai scump curent electric din UE pentru gospodării. Petrișor Peiu acuză Guvernul de lipsă de transparență

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

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Scris deIulian Budusan
Publicat30 oct. 2026, 22:38
SursăRealitatea.Net

România a înregistrat cel mai ridicat preț la energia electrică pentru consumatorii casnici din Uniunea Europeană în primul semestru din 2026, potrivit datelor Eurostat invocate de senatorul AUR Petrișor Peiu. Acesta critică politica energetică a autorităților și susține că populația nu este informată suficient cu privire la evoluția tarifelor, în contextul presiunilor tot mai mari asupra bugetelor gospodăriilor.

Potrivit lui Petrișor Peiu, nivelul ridicat al tarifelor a fost înregistrat înainte de criza energetică din această vară și de oprirea centralei nucleare de la Cernavodă. Senatorul consideră că datele publicate de Eurostat oferă o imagine relevantă asupra costurilor suportate de gospodăriile din România.

Noroc cu Eurostat-ul că mai aflăm și noi cum stăm, că guvernul nostru nu se învrednicește să ne comunice nivelul prețurilor din țară

a declarat Petrișor Peiu/AUR.

Petrișor Peiu critică guvernarea PNL-PSD și îl acuză pe Nicușor Dan

În mesajul său, senatorul AUR a lansat un atac la adresa coaliției de guvernare, pe care o consideră responsabilă pentru situația economică a țării. Peiu a folosit un limbaj extrem de critic, descriind actuala conducere drept un eșec moral și politic.

Acesta a extins criticile și asupra președintelui Nicușor Dan, căruia i-a atribuit responsabilitatea pentru perioada pe care o consideră una dintre cele mai dificile din istoria postdecembristă a României.

Regimul care a patronat atingerea pragului de jos a perioadei postrevoluționare din țară are un nume: regimul Nicușor Dan

a declarat Petrișor Peiu/AUR.

Declarațiile senatorului vin în contextul dezbaterilor privind costurile energiei electrice și impactul acestora asupra bugetelor gospodăriilor, într-o perioadă în care prețurile la energie rămân un subiect major de interes economic și politic.

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