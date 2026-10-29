Rectificarea bugetară pentru 2026: Guvernul prioritizează sănătatea și agricultura, în contextul unor solicitări de 60 de miliarde de lei

Publicat 29 oct. 2026, 16:58 Sursă Realitatea.Net

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, pregătește rectificarea bugetară pentru 2026, cu obiectivul de a acoperi necesitățile urgente de finanțare și de a menține deficitul bugetar în ținta asumată. Deși solicitările ministerelor însumează aproximativ 60 de miliarde de lei, alocările vor fi selectate în funcție de priorități, printre care se numără sănătatea și agricultura.

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