Rectificarea bugetară de urgență ar putea avea loc în ședința de Guvern de vineri. Despre ce sumă este vorba - surse

Publicat 29 oct. 2026, 12:34 Actualizat 29 oct. 2026, 13:22 Sursă Realitatea PLUS

Guvernul ar putea adopta vineri, 30 octombrie, prima rectificare bugetară din acest an, într-o ședință considerată crucială pentru funcționarea mai multor instituții publice care se confruntă cu lipsa fondurilor. Potrivit surselor citate de Realitatea PLUS, este vorba despre o rectificare de urgență, în valoare de aproximativ 5 miliarde de lei, pentru a evita blocaje financiare și pentru a asigura plata cheltuielilor esențiale până la sfârșitul anului.

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