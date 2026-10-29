Rectificarea bugetară de urgență ar putea avea loc în ședința de Guvern de vineri. Despre ce sumă este vorba - surse

Guvernul ar putea adopta vineri, 30 octombrie, prima rectificare bugetară din acest an, într-o ședință considerată crucială pentru funcționarea mai multor instituții publice care se confruntă cu lipsa fondurilor. Potrivit surselor citate de Realitatea PLUS, este vorba despre o rectificare de urgență, în valoare de aproximativ 5 miliarde de lei, pentru a evita blocaje financiare și pentru a asigura plata cheltuielilor esențiale până la sfârșitul anului.
Miza rectificării este majoră, noteazaă Realitatea Plus, în condițiile în care mai multe instituții ale statului au nevoie rapid de bani pentru a-și continua activitatea. Pe de altă parte, Executivul este presat să găsească resurse într-un moment în care deficitul bugetar rămâne una dintre cele mai mari probleme ale economiei românești.
Conform informațiilor obținute de Realitatea PLUS, proiectul rectificării bugetare a fost trimis deja pentru avizare, iar Guvernul intenționează să îl adopte în ședința programată vineri.
Bani de urgență pentru instituțiile aflate sub presiune
Rectificarea vizează alocarea de fonduri către instituțiile care au nevoie imediată de resurse financiare pentru a evita dificultăți în desfășurarea activității curente.
Sursele citate susțin că Executivul încearcă să rezolve cele mai urgente probleme bugetare prin această primă etapă, urmând ca alte necesități de finanțare să fie analizate separat.
Potrivit acelorași informații, fondurile ar urma să fie direcționate către instituțiile cu cele mai mari presiuni financiare, pentru a preveni apariția unor blocaje administrative înainte de finalul anului.
O a doua rectificare, posibilă până la sfârșitul anului
Sursele Realitatea PLUS afirmă că aceasta nu va fi, cel mai probabil, singura rectificare bugetară. Autoritățile analizează posibilitatea unei noi redistribuiri de fonduri în luna noiembrie sau înainte de încheierea exercițiului bugetar.
Scopul unei eventuale a doua rectificări ar fi acoperirea necesarului financiar pentru alte instituții ale statului care ar putea întâmpina dificultăți în ultimele luni ale anului.
Deciziile privind rectificarea bugetară vin într-un context complicat pentru finanțele publice. Guvernul trebuie să pregătească în paralel și construcția bugetului pentru anul 2027, într-o perioadă marcată de presiuni asupra cheltuielilor publice și de necesitatea respectării țintelor fiscale.