Radu Oprea despre verificările SAFE: deciziile s-au luat la Cancelaria lui Bolojan, cei responsabili trebuei să dea explicații

Publicat 30 oct. 2026, 16:48 Sursă Realitatea PLUS, rea

Scandalul programului european SAFE ia amploare. Într-o intervenție exclusivă la Realitatea PLUS, noul ministru al Apărării, Radu Oprea, a explicat că a dispus un control amplu la Direcția Generală pentru Armamente din cadrul MApN, deoarece foștii oficiali din Guvernul Bolojan, care aveau responsabilități directe, au refuzat o discuție directă, lămuritoare. Oprea i-a nominalizat pe șeful cancelariei, Mihai Jurca și pe miniștrii USR Radu Miruță și Irineu Darău.

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