Prognoza pentru economia României a fost revizuită: va scădea cu 0,4% în 2026
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Comisia Națională de Strategie și Prognoză (CNSP) a revizuit în scădere prognoza pentru anul 2026, estimând o contracție economică de 0,4%, față de o creștere de 0,1% anticipată anterior.
Revizuirea în sens negativ a indicatorului de creștere a PIB-ului cu 0,5 puncte procentuale se datorează accentuării tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu, care au generat un nou șoc pe piețele internaționale ale produselor energetice. Acestea s-au suprapus efectelor măsurilor de consolidare fiscal-bugetară și nivelului ridicat al inflației, reducând puterea de cumpărare a populației.
În ciuda contracției în termeni reali, valoarea nominală a PIB a fost revizuită în sens ascendent, la 2.086,3 miliarde de lei, față de 2.056 miliarde de lei în prognoza de primăvară și 1.916 miliarde de lei în 2025. Această ajustare reflectă actualizarea nivelului de referință aferent anului 2025, pe baza datelor Institutului Național de Statistică (INS), și creșterea estimării deflatorului PIB, de la 7,2% la 8,5%.
Impactul asupra sectoarelor economice
Potrivit datelor provizorii ale INS, Produsul Intern Brut a scăzut cu 0,6% în termeni reali în primul semestru al anului 2026. La nivel anual, performanțele din construcții și agricultură au temperat efectele negative din alte sectoare.
Industria: Valoarea adăugată brută este estimată să scadă cu 3,4%, pe fondul cererii interne modeste și al costurilor ridicate ale energiei. Nu se anticipează o recuperare semnificativă până la sfârșitul anului.
Servicii: Sectorul terțiar va înregistra o reducere de 1,9%, determinată de rezultatele mai slabe ale comerțului și transporturilor.
Construcții: Prognoza creșterii a fost majorată de la 5,5% la 10,1%, susținută de accelerarea investițiilor și a proiectelor de infrastructură.
Agricultură: Estimarea creșterii a fost revizuită ascendent la 5,1%, ca urmare a unei producții vegetale favorabile.
Cerere internă și inflație
Consumul privat este prognozat să se reducă cu 1,6% în 2026. Pierderea de putere de cumpărare acumulată în prima parte a anului și măsurile de consolidare fiscal-bugetară au limitat posibilitățile de recuperare a consumului, iar inflația ridicată a continuat să afecteze veniturile reale ale populației.
Principalul element de susținere a cererii interne rămâne formarea brută de capital fix, pentru care dinamica anuală a fost majorată de la 4,2% la 8,2%. Revizuirea ia în considerare rezultatele favorabile ale investițiilor și accelerarea cheltuielilor publice pentru proiectele finanțate din fonduri europene, în contextul finalizării PNRR.
Rata inflației la sfârșitul anului 2026 este estimată la 6,4%, comparativ cu 5,3% în prognoza de primăvară, iar inflația medie anuală la 8,4%, față de 7,9% anterior. Presiunile suplimentare sunt generate de majorarea prețurilor produselor energetice și de propagarea acestora asupra costurilor de producție și distribuție.
Salarii și piața muncii
Numărul mediu de salariați este estimat la 5,491 milioane de persoane, corespunzător unei reduceri de 0,6%. Rata șomajului BIM a fost revizuită de la 6,3% la 6,6%, în concordanță cu perspectivele mai puțin favorabile ale activității economice.
Inflația ridicată a erodat semnificativ creșterea nominală a salariilor, iar reducerea puterii de cumpărare până la 3,3% anual a determinat persistența unei cereri de consum reduse. Câștigul salarial mediu brut reflectă condițiile mai restrictive ale costurilor companiilor și efectele măsurilor de limitare a cheltuielilor de personal din sectorul public.
Proiecții pentru perioada 2027-2029
Pentru anul 2027, CNSP estimează un PIB de 2.227 miliarde de lei și un avans al economiei de 1,7%. Creșterea va continua în următorii ani, fiind de 2,4% în 2028 și 2,1% în 2029.
Procesul dezinflaționist început în a doua jumătate a anului 2026 va continua. Rata inflației la sfârșitul anului 2027 este estimată la 3,4%, cu o medie anuală de 4,6%. În 2028, rata inflației va ajunge la 3,0% (media anuală 3,3%), iar în 2029 la 2,8% (media anuală 3,0%).
Scenariul pentru 2027 ia în considerare atenuarea presiunilor inflaționiste din partea prețurilor energetice, o depreciere moderată a monedei naționale și o evoluție favorabilă a factorilor climatici. Cursul de schimb mediu este estimat la 5,38 lei/euro în 2027, 5,49 lei/euro în 2028 și 5,60 lei/euro în 2029.
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