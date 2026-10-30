Primele parcări și benzinării de pe A7

Publicat 30 oct. 2026, 14:38 Sursă Opinia Buzău

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a semnat contractul de concesiune pentru construirea a două spații de servicii pe Autostrada Moldovei, care vor include primele parcări securizate pentru camioane din această infrastructură.

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