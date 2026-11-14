Prețul carburanților în România sâmbătă, 14 noiembrie! Benzina s-a ieftinit cu 35 de bani într-o săptămână

Prețul mediu al benzinei a scăzut la 9,55 lei pe litru, iar cel al motorinei la 10,71 lei pe litru, potrivit datelor din sâmbătă, 14 noiembrie 2026.
Costul mediu național al benzinei standard (95) a coborât la 9,55 lei pe litru în sâmbătă, 14 noiembrie 2026, reprezentând o scădere de 35 de bani față de nivelul din urmă cu șapte zile, când prețul era de 9,90 lei pe litru. Față de ziua precedentă, tariful mediu a înregistrat o reducere suplimentară de 11 bani.
În funcție de stația de alimentare, tarifele pentru benzină variază între 9,43 și 9,84 lei pe litru. Diferența dintre cel mai mic și cel mai mare preț monitorizat este de 41 de bani pe litru, ceea ce poate genera o economie de aproximativ 20 de lei pentru un rezervor de 50 de litri.
Prețul mediu al motorinei standard a ajuns la 10,71 lei pe litru, cu 18 bani mai puțin decât în urmă cu o săptămână. Prețurile individuale se încadrează între 10,59 și 10,87 lei pe litru.
GPL-ul rămâne cea mai ieftină opțiune la pompă, având un preț mediu de 4,78 lei pe litru, cu variații între 4,59 și 5,01 lei în funcție de benzinărie.
La nivel local, datele Peco Online indică diferențe semnificative. La o stație VhExtraOil din Eforie Nord, benzina era disponibilă la 9,43 lei pe litru, iar motorina la 10,59 lei pe litru. În București, cele mai mici prețuri afișate erau de 9,48 lei pentru benzină și 10,67 lei pentru motorină.
La prețurile medii înregistrate sâmbătă, costul unui plin de 50 de litri este de 477,50 lei pentru benzină, 535,50 lei pentru motorină și 239 de lei pentru GPL.