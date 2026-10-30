Petrișor Peiu susține că Guvernul greșește calculele bugetare: „Se înșală în privința inflației și a creșterii economice”

Petrișor Peiu pune sub semnul întrebării fundamentarea rectificării bugetare și avertizează că Guvernul mizează pe venituri nominale mai mari generate de inflație pentru a acoperi o majorare suplimentară a deficitului cu 3 miliarde de lei. Economistul consideră că prognozele oficiale sunt prea optimiste, iar restanțele statului către furnizori vor rămâne, cel mai probabil, fără rezolvare.
În opinia sa, adevărata rectificare bugetară va veni prea târziu pentru sectoare precum sănătatea și educația, în timp ce datoriile restante ale statului către furnizori, estimate la 27-28 de miliarde de lei la finalul primului semestru, riscă să fie reportate pentru anul viitor.
Peiu: Rectificarea bugetară este o soluție de avarie, nu rezolvă problemele statului
Petrișor Peiu consideră că actuala rectificare bugetară are un caracter limitat și reprezintă o soluție adoptată în lipsa unui acord politic pentru măsuri economice mai consistente.
Potrivit acestuia, intervenția Guvernului urmărește în principal acoperirea unor cheltuieli urgente, fără să presupună decizii politice majore sau reforme complicate.
Economistul atrage atenția că fundamentarea rectificării se bazează pe perspectiva unor venituri nominale mai mari, generate de inflație. În acest context, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ar miza pe posibilitatea suplimentării deficitului cu aproximativ 3 miliarde de lei.
Peiu contestă însă premisele acestor calcule și consideră că evoluția economiei ar putea fi mai slabă decât cea anticipată de autorități.
Petrișor Peiu contestă prognozele privind inflația și creșterea economică
Unul dintre punctele criticate de Petrișor Peiu este prognoza Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, care estimează o inflație de 6,4% la finalul anului și o contracție economică de numai 0,4%.
În opinia sa, atingerea acestor valori este puțin probabilă, având în vedere evoluția indicatorilor economici din primele opt luni ale anului.
Peiu avertizează că o estimare prea optimistă a inflației și a evoluției PIB-ului poate conduce la calcule bugetare nerealiste, în condițiile în care creșterea economică nominală nu reflectă neapărat o îmbunătățire reală a economiei.
Datoriile de 27-28 de miliarde de lei ale statului ar putea fi amânate pentru anul viitor
O altă problemă semnalată de Petrișor Peiu este reprezentată de restanțele statului către furnizori. Acesta afirmă că obligațiile neachitate se ridicau la aproximativ 27-28 de miliarde de lei după primul semestru, iar situația ar putea rămâne nerezolvată prin actuala rectificare.
În opinia sa, o intervenție bugetară mai amplă va veni prea târziu pentru domenii precum sănătatea și educația și va fi orientată mai degrabă către alocări importante pentru administrațiile locale și finalizarea unor proiecte.
Peiu susține că există riscul ca datoriile restante să fie transferate în bugetul anului viitor, repetând un mecanism pe care îl consideră caracteristic guvernărilor din ultimii ani.
Peiu îl critică pe Nazare și cere revenirea TVA la nivelul anterior majorărilor din 2025
Petrișor Peiu critică și menținerea lui Alexandru Nazare în funcția de ministru al Finanțelor. În opinia sa, dacă actualul Guvern dorește să corecteze problemele economice și bugetare, schimbarea conducerii Ministerului Finanțelor ar fi trebuit să reprezinte un prim pas.
Acesta consideră că actuala situație economică este rezultatul suprapunerii scumpirilor la energie cu majorarea taxelor de consum, în special a TVA. Efectul combinat al celor două evoluții ar fi contribuit la accentuarea stagflației, caracterizată prin stagnare sau contracție economică și inflație ridicată.
Soluția propusă de Peiu este revenirea cotelor de TVA la nivelurile existente înainte de august 2025.
În ceea ce privește prețurile energiei, acesta apreciază că Guvernul a pierdut controlul asupra problemei și că o eventuală corectare a dezechilibrelor din sector nu poate fi realizată într-un interval mai scurt de doi ani.
Criticile lui Petrișor Peiu vizează astfel atât modul în care este construită rectificarea bugetară, cât și politicile fiscale și energetice care, în opinia sa, au contribuit la deteriorarea situației economice.