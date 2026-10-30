Petrișor Peiu susține că Guvernul greșește calculele bugetare: „Se înșală în privința inflației și a creșterii economice”

Publicat 30 oct. 2026, 17:33 Sursă Realitatea.Net

Petrișor Peiu pune sub semnul întrebării fundamentarea rectificării bugetare și avertizează că Guvernul mizează pe venituri nominale mai mari generate de inflație pentru a acoperi o majorare suplimentară a deficitului cu 3 miliarde de lei. Economistul consideră că prognozele oficiale sunt prea optimiste, iar restanțele statului către furnizori vor rămâne, cel mai probabil, fără rezolvare.

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