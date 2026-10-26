Petrișor Peiu aruncă în aer calculele Guvernului: „O diferență de 35 de miliarde de lei față de Eurostat. Statul nu are un cufăr secret cu galbeni!”

„Trebuie să ținem cont de un lucru: așa cum este situația legală astăzi, nu se poate face sub nicio formă o diferență între companiile înregistrate în state din Uniunea Europeană. Companiile, inclusiv cele străine, sunt din punct de vedere juridic companii românești, pentru că ele sunt înregistrate în România. Deci nu cred că se poate face vreo astfel de diferență. Cred că a fost o exprimare privind companiile românești mai populistă, fiindcă s-a vrut să se spună ceva ce nu este în concordanță cu legea.
Avem un proiect de lege care a trecut la Senat, care interzice deductibilitatea fiscală pentru anumite tipuri de cheltuieli și limitează deductibilitatea fiscală a cheltuielilor cu rambursarea creditorilor intra-grup. Această problemă este discutată, dar este vorba de o chestiune distinctă, și anume dacă permiți sau nu deductibilitatea fiscală a unor operațiuni internaționale, nu despre taxare. Taxarea în România trebuie să fie aceeași pentru toate companiile.
Un guvern ia o decizie politică privind modul în care cheltuie banii pe care îi are la dispoziție, că sunt bani din venituri bugetare sau că sunt bani din împrumuturi. Guvernul are decizie politică cum îi cheltuie: fie din veniturile bugetare, fie din împrumut. Nu există ideea că «nu sunt bani». Atâția cât sunt, ei trebuie împărțiți prin decizii politice — adică guvernul decide dacă din acești bani are anumite destinații de cheltuieli sau nu.
Nu este ușor să cobori de la 6% deficitul la 3% dacă păstrezi aceleași cheltuieli pe toate capitolele. Dar, repet, prin decizie politică unele cheltuieli pot fi păstrate, altele pot fi reduse, altele pot fi suprimate. Asta depinde de ce decide factorul politic care conduce guvernul.
Ei au prezentat datele din punctul domniilor lor de vedere: au spus că deficitul bugetar este cel care rezultă doar din plățile efectiv făcute, fără să se refere la angajamentele de plată. Ori, dacă e să fim drepți și corecți, trebuie să ne referim la angajamentele de plată, pentru că odată ce ai promis că plătești, trebuie să plătești. Statul nu poate să introducă erate în economie.”