Nicușor Dan cere revizuirea finanțării centralelor pe combustibili fosili

Publicat 30 oct. 2026, 18:56 Sursă Realitatea.Net

Președintele a retrimis Parlamentului legea privind performanța energetică a clădirilor, contestând prevederea care permite acordarea de stimulente pentru instalarea centralelor individuale pe combustibili fosili. Nicușor Dan avertizează asupra riscului de încălcare a normelor europene și solicită redirecționarea fondurilor către soluții de încălzire mai puțin poluante.

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