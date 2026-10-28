Motorina ar putea rămâne scumpă și în 2027. Ce plan pregătește Comisia Europeană
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Șoferii ar putea plăti în continuare mai mult pentru motorină și în 2027. Comisia Europeană avertizează asupra riscurilor de pe piața mondială și poartă discuții cu rafinăriile europene pentru stimularea producției de combustibili.
Avertismentul vine într-un moment în care scumpirea petrolului și a produselor petroliere afectează bugetele gospodăriilor și cheltuielile firmelor. Bruxelles-ul încearcă să identifice soluții pentru consolidarea capacității de producție europene, în condițiile în care o parte importantă a infrastructurii de rafinare a dispărut în ultimele două decenii.
Comisia Europeană se așteaptă la prețuri mari la motorină și în 2027
Piața mondială a motorinei ar putea rămâne tensionată până în 2027, ceea ce ar menține prețurile ridicate, a declarat miercuri, 28 octombrie, comisarul european pentru energie și locuințe, Dan Jørgensen.
Declarația a fost făcută după prima reuniune strategică organizată de Comisia Europeană cu reprezentanții rafinăriilor din Europa. Discuțiile au vizat posibilitățile de creștere a producției și măsurile prin care Uniunea Europeană își poate consolida securitatea aprovizionării cu produse petroliere.
Potrivit oficialului european, perioada următoare ar putea fi dificilă atât pentru cetățeni, cât și pentru economie. Costurile mai mari ale petrolului și carburanților se reflectă în cheltuielile de transport și pot amplifica presiunile asupra prețurilor bunurilor și serviciilor.
Contextul actual readuce în atenție vulnerabilitățile scoase la iveală de criza energetică din 2022, când perturbările de pe piețele internaționale au provocat creșteri importante ale costurilor energiei în Europa.
Uniunea Europeană a pierdut aproximativ un sfert din rafinării în 20 de ani
Reducerea capacității de rafinare reprezintă una dintre problemele pe care Comisia Europeană vrea să le abordeze. Potrivit datelor prezentate de Dan Jørgensen, aproximativ 25% dintre rafinăriile din Uniunea Europeană s-au închis în ultimele două decenii, iar capacitatea totală de rafinare a scăzut cu circa 10%.
Această evoluție a mărit importanța produselor petroliere procesate în afara blocului comunitar. Deși Europa poate importa țiței, acesta trebuie prelucrat în rafinării pentru a deveni motorină, benzină, kerosen și alte produse utilizate de transporturi și industrie.
În consecință, existența unor capacități suficiente de rafinare în interiorul UE este importantă nu doar pentru activitatea economică, ci și pentru securitatea energetică. Dacă apar probleme în lanțurile internaționale de aprovizionare, dependența de produsele rafinate din alte regiuni poate amplifica riscurile pentru piața europeană.
Comisia Europeană urmărește să consolideze capacitatea industriei de a răspunde cererii și de a face față eventualelor întreruperi ale aprovizionării.
Bruxelles-ul vrea mai multă motorină produsă în Europa
În prima etapă, Comisia Europeană va analiza propunerile înaintate de companiile din sector pentru creșterea producției în rafinăriile existente. Printre obiective se numără disponibilitatea unor cantități mai mari de motorină și combustibil pentru aviație pe piața europeană.
Deocamdată, inițiativa se află în faza discuțiilor, iar Bruxelles-ul nu a anunțat un plan final cu obiective concrete de producție, un calendar complet de implementare sau un pachet de finanțare.
Instituțiile europene și reprezentanții industriei urmează să continue consultările, o nouă reuniune fiind prevăzută pentru începutul anului 2027. Întâlnirea ar trebui să permită evaluarea progreselor și analizarea măsurilor care pot contribui la consolidarea producției europene.
Creșterea capacității de rafinare ar putea reduce o parte dintre vulnerabilitățile legate de importuri. Totuși, aceasta nu înseamnă automat că prețurile la pompă vor scădea. Costul motorinei depinde și de cotațiile internaționale ale petrolului, de cererea globală, de situația geopolitică și de disponibilitatea produselor petroliere pe piețele externe.
Prin urmare, măsurile pregătite de Comisie urmăresc să îmbunătățească reziliența pieței europene, fără să garanteze o ieftinire imediată a carburanților.
De ce sunt importante motorina și kerosenul pentru apărarea Europei
Consolidarea aprovizionării cu combustibili are implicații care depășesc transportul civil și activitatea economică. La reuniunea cu industria de rafinare a participat și Andrius Kubilius, comisarul european pentru apărare și spațiu, care a evidențiat importanța combustibililor pentru logistica militară.
Motorina și combustibilul pentru aviație sunt necesare pentru deplasarea echipamentelor, funcționarea vehiculelor și susținerea operațiunilor militare. În cazul unei crize majore, accesul la aceste produse și capacitatea de a asigura rapid cantitățile necesare pot deveni factori strategici.
Din acest motiv, Comisia Europeană privește industria de rafinare și prin prisma capacității Uniunii de a-și susține apărarea și de a reacționa la eventuale perturbări ale aprovizionării.
Menținerea unor capacități industriale funcționale în Europa poate contribui la reducerea vulnerabilităților în perioade de instabilitate, când accesul la furnizori externi nu este întotdeauna garantat.
Combustibilii regenerabili, parte din planul pe termen lung
Pe lângă măsurile pentru consolidarea producției actuale, Comisia Europeană intenționează să colaboreze cu industria la elaborarea unei foi de parcurs pentru viitorul sectorului de rafinare.
Planul trebuie să țină cont de mai multe obiective: securitatea aprovizionării, competitivitatea companiilor europene, necesitățile de apărare și angajamentele climatice ale Uniunii Europene.
O posibilă direcție este dezvoltarea producției de biocombustibili și de combustibili lichizi regenerabili. Aceste alternative ar putea diversifica sursele de aprovizionare și ar putea reduce, în anumite condiții, dependența de produsele petroliere convenționale.
Industria se confruntă însă cu o provocare importantă: trebuie să mențină capacitățile necesare pentru cererea actuală și, în același timp, să se adapteze tranziției energetice. Investițiile trebuie planificate astfel încât infrastructura să rămână utilă și competitivă pe măsură ce transporturile și sistemul energetic se transformă.
Există riscul unei penurii de motorină în UE?
În comunicările sale din octombrie, Comisia Europeană a transmis că aprovizionarea cu motorină și combustibil pentru aviație în Uniunea Europeană rămânea stabilă, în pofida prețurilor ridicate. La 22 octombrie, instituția a precizat că nu era semnalată o penurie fizică generalizată a acestor produse în Europa.
Autoritățile europene continuă însă să monitorizeze situația, având în vedere posibilitatea apariției unor noi perturbări pe piețele internaționale.
Avertismentul privind anul 2027 se referă, așadar, în principal la perspectiva menținerii prețurilor ridicate într-o piață mondială tensionată. Acesta nu reprezintă o confirmare că Europa se confruntă deja cu o lipsă generalizată de motorină.
Pentru șoferi și companii, evoluția prețurilor va depinde de modul în care se schimbă costurile de aprovizionare, de disponibilitatea produselor rafinate și de evoluția tensiunilor geopolitice.
Prin discuțiile cu rafinăriile și statele membre, Comisia Europeană încearcă să reducă riscurile pentru aprovizionarea cu combustibili și să consolideze industria europeană. Cu toate acestea, până la anunțarea unor măsuri concrete, motorina ar putea rămâne scumpă și în 2027, fără ca o eventuală creștere a producției europene să garanteze reducerea prețurilor la pompă.
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