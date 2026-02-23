Ministrul Finanțelor promite vești bune din vară: „Inflația va intra pe un trend de decelerare”. Valoarea pe care o va atinge la finalul anului

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, estimează că inflația va începe să scadă din vară și ar putea ajunge la aproximativ 4% la sfârșitul acestui an, potrivit analizelor realizate de Banca Națională a României (BNR).

Alexandru Nazare a subliniat că procesul de reducere a inflației va fi unul gradual din vară și că efectele măsurilor guvernamentale se vor vedea abia în a doua parte a anului.

Nazare a reamintit că executivul a estimat încă de la preluarea guvernării că va fi nevoie de cel puțin un an pentru apariția primelor semne de temperare a prețurilor.

Nazare: „Undeva în această vară, în iulie–august, vom avea o scădere a inflației”

Ministrul Finanțelor estimează că în vară, în lunile iulie-august, România va înregistra o scădere a infației, ajungând la finalul anului la 4%.

În prezent, inflația României a înregistrat o ușoară scădere în luna ianuarie 2026, situându-se la 9,62% comparativ cu ianuarie 2025, conform datelor INS publicate în februarie 2026.

„Perspectivele sunt cele oferite de analizele BNR. Inflația va intra pe un trend de decelerare din vară. Nu vreau nici să cresc așteptările, nici să minimizez situația. Inflația, într-adevăr, va fi persistentă până atunci. Dar noi nu am spus, în urmă cu șase luni, când am preluat guvernarea, că inflația va scădea brusc.

Am spus că va dura cel puțin un an până când vor apărea primele semne. Și undeva în această vară, în iulie–august, vom avea o scădere a inflației, care, după prognoza BNR, va merge spre 4% la final de an. Astfel, finalul acestui an ne va prinde cu un alt trend al inflației, care va reintra spre intervalul de referință", a spus ministrul la un post TV.

Mugur Isărescu: „Încă 4-5 luni România este campioana inflației din UE”

Mugur Isărescu susține că cel puțin 4-5 luni țara noastră va rămâne campioana scumpirilor în Europa.

„Nu sunt deloc alarmaist, dar nu arată deloc bine. Asta înseamnă cădere a deviației PIB. Reducerea e reducere.

Inflația, în jur de 4%, a ajuns la 8-9% imediat în iulie-septembrie.

Cea mai mare influență, de 2 puncte procentuale, a fost datorită liberalizării pieței energiei.

Măsurat în termeni anuali, ce s-a întâmplat în iulie și august 2025 ne dă o inflație anualizată de 24%. Este ceea ce, metaforic, am numit „cocoașa”. Și această cocoașă rămâne în indicele anual până când trece anul.

O să aveți marea bucurie să spuneți, încă 4-5 luni, că România este campioana inflației din Uniunea Europeană. Nu avem cum să scoatem acest șoc din indicele anual.”, a declarat Mugur Isărescu.