Mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Armatei, după incidentele din Marea Neagră: vom descuraja și, la nevoie, vom neutraliza orice amenințare

Președintele Nicușor Dan a declarat duminică, la ceremonia de Ziua Armatei Române organizată la Baza 86 Aeriană „Locotenent Gheorghe Mociorniță” de la Borcea, județul Călărași, că România trebuie să își întărească apărarea prin investiții în modernizarea și dotarea armatei. Șeful statului a vorbit despre amenințările de securitate din regiunea Mării Negre. A subliniat și importanța parteneriatului strategic cu Statele Unite, a apartenenței la NATO și a cooperării cu aliații europeni.
Nicușor Dan: Mesajul meu pentru români este unul de încredere în capacitatea noastră de a construi o țară stabilă
Armata este o instituție simbol a României și, deloc întâmplător, instituția în care românii au cea mai mare încredere, pentru că, într-o lume marcată de incertitudine, Armata inspiră în continuare acele valori de care societatea are atâta nevoie: seriozitate, disciplină și datorie împlinită. Sunt valori afirmate și apărate generație după generație, cu mult curaj și nu de puține ori cu prețul vieții. Acestor eroi le datorăm libertatea noastră, iar sacrificiul lor nu va fi uitat niciodată. Mesajul meu pentru români este unul de încredere în capacitatea noastră de a construi o țară stabilă, solidă, bine ancorată în valorile marii familii europene, o țară în care să trăim în siguranță, protejați prin parteneriatul strategic cu Statele Unite și apartenența la NATO. Un rol important în această construcție a unei Românii sigure revine Armatei. Militarii noștri - activi, în rezervă sau în retragere - sunt profesioniști de elită, testați în misiuni grele, cu cariere marcate de performanțe, care au câștigat respectul și admirația aliaților noștri
— a spus Nicușor Dan.
Nicușor Dan: Statele puternice nu doar supraviețuiesc crizelor, ci le transformă în oportunități
Șeful statului a subliniat că România își poate consolida reziliența în această perioadă marcată de riscuri majore prin investiții semnificative în modernizarea și înzestrarea forțelor armate.
Traversăm o perioadă marcată de riscuri majore, dar trebuie să ținem cont de un lucru important: statele puternice nu doar supraviețuiesc crizelor, ci le transformă în oportunități. Dinamica globală actuală este șansa noastră de a ne întări rezistența la șocuri prin dezvoltarea unei economii moderne, competitive și prin investiții într-o apărare puternică. Avem și vom avea un buget solid pentru apărare, conform angajamentelor asumate de România în cadrul NATO. Păstrăm în centrul preocupărilor cea mai importantă resursă, oamenii, pentru a le asigura condiții de muncă adecvate și posibilitatea de a se dezvolta profesional. În aceeași măsură, investim semnificativ în modernizarea și în înzestrarea forțelor armate, precum și în instruirea militarilor noștri, alături de aliați și parteneri. O armată puternică se bazează pe o economie puternică. Înzestrarea militară și relansarea industriei noastre de apărare sunt indisolubil legate. Prin programul SAFE, producem și procurăm tehnică militară modernă pentru militarii noștri și, în același timp, investim în fabrici românești, creăm locuri de muncă și dezvoltăm infrastructura utilă deopotrivă Armatei, dar și populației civile
— a afirmat președintele României.
Nicușor Dan: Vom acționa ferm pentru a descuraja și pentru a neutraliza orice amenințare
Totodată, el a atras atenția asupra amenințărilor ”fără precedent” din Marea Neagră și a dat asigurări că România este pregătită să acționeze ”ferm pentru a descuraja și, dacă va fi cazul, pentru a neutraliza orice amenințare la granițele noastre”.
Războiul Rusiei împotriva Ucrainei generează, astăzi, amenințări fără precedent la Marea Neagră, care ajung până în apele teritoriale și în zona economică exclusivă a României, punând în pericol securitatea noastră și libertatea de navigație. Alături de aliații din NATO și parteneri din Uniunea Europeană, vom acționa ferm pentru a descuraja și, dacă va fi cazul, pentru a neutraliza orice amenințare la granițele noastre. În acest context, doresc să mulțumesc aliaților noștri spanioli, care participă în prezent la misiunile de poliție aeriană alături de piloții Forțelor Aeriene Române, precum și celorlalți militari aliați care se instruiesc împreună cu camarazii români pe teritoriul țării noastre
— a transmis liderul de la Cotroceni.
Nicușor Dan: România demonstrează că este un furnizor de securitate
De asemenea, președintele Nicușor Dan i-a felicitat pe militarii de la Baza 86 Aeriană „Locotenent Gheorghe Mociorniță” pentru modul în care își îndeplinesc misiunile de poliție aeriană, făcând referire la cele două drone ostile doborâte recent în spațiul aerian al României.
Nu am ales întâmplător să fiu astăzi, aici. Cu toții sunteți, la propriu, în prima linie de apărare a spațiului aerian al României. Ați demonstrat-o fără ezitare doar în urmă cu câteva zile, când ați doborât cu precizie două drone ostile din spațiul nostru aerian. Vreau să vă felicit pentru modul exemplar în care vă protejați țara. Dincolo de misiunile de poliție aeriană, România demonstrează aici, la Borcea, nu doar că beneficiază de securitate, ci că este un furnizor de securitate dincolo de granițele sale. Prin Centrul european de instruire F16, ați transformat această bază într-un hub regional de excelență. Pregătirea comună a piloților români, aliați și parteneri nu reprezintă doar un simplu exercițiu de antrenament comun; înseamnă interoperabilitate, reacție rapidă în situații de criză și descurajare
— a conchis președintele României.