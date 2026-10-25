Mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Armatei, după incidentele din Marea Neagră: vom descuraja și, la nevoie, vom neutraliza orice amenințare

Scris de Daniel Onescu Publicat: 25 oct. 2026, 11:42

Președintele Nicușor Dan a declarat duminică, la ceremonia de Ziua Armatei Române organizată la Baza 86 Aeriană „Locotenent Gheorghe Mociorniță” de la Borcea, județul Călărași, că România trebuie să își întărească apărarea prin investiții în modernizarea și dotarea armatei. Șeful statului a vorbit despre amenințările de securitate din regiunea Mării Negre. A subliniat și importanța parteneriatului strategic cu Statele Unite, a apartenenței la NATO și a cooperării cu aliații europeni.

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