Liderii Coaliției s-au înțeles asupra celor două OUG privind tăierile din administrație și măsurile de sprijin. Ce a transmis PNL?

Liderii Coaliției s-au fi înțeles pe cele două ordonanțe care urmează să fie adoptate. Pachetul ar urma să fie transpus rapid în acte normative, prin două ordonanțe adoptate în ședință de Guvern din această săptămână, potrivit unui comunicat al PNL.

PSD nu va fi de acord cu nicio creștere de taxe, a declarat senatorul Daniel Zamfir în exclusivitate la Realitatea PLUS. Mai mult, acesta a acuzat USR de demagogie.

„În ședința Coaliției de luni, 23 februarie, s-a ajuns, în unanimitate, la un acord asupra unui set de măsuri pentru modernizarea statului, stimularea economiei și respectarea angajamentelor asumate de România la nivel european”, se arată în comunicatul PNL. Pachetul ar urma să fie transpus rapid în acte normative, prin două ordonanțe adoptate în ședință de Guvern din această săptămână.

Reforma administrației și pachetul economic, adoptate la pachet

Un prim pilon al acordului îl reprezintă reforma administrației centrale și locale. Potrivit PNL, coaliția a decis „adoptarea, în ședință de Guvern, a reformei administrației centrale și locale, un pachet care vizează reducerea suprapunerilor instituționale și eficientizarea proceselor interne ale instituțiilor”.

„Scopul reformei este creșterea calității actului administrativ și reducerea costurilor statului”, subliniază comunicatul.

În paralel, coaliția a decis finalizarea pachetului de relansare economică. „Ministerul Finanțelor și Ministerul Economiei vor finaliza ultimele detalii tehnice necesare pentru ca pachetul de relansare economică să poată fi supus adoptării Guvernului simultan cu pachetul dedicat administrației centrale și locale”, arată PNL.

Reduceri de impozit pentru clădirile vechi

În zona fiscalității locale, coaliția a agreat introducerea unor cote de reducere la impozitul pe clădiri pentru imobilele cu vechime semnificativă. Măsura vizează patrimoniul construit și are ca scop declarat sprijinirea proprietarilor de clădiri istorice sau vechi, în condițiile în care costurile de întreținere și reabilitare sunt, de regulă, mai ridicate.

Astfel, „cota de reducere destinată impozitului pentru clădiri mai vechi de 100 de ani va fi de 25%”, iar „cota de reducere destinată impozitului pe clădiri între 50 și 100 de ani va fi de 15%”, potrivit comunicatului.

Facilități pentru persoanele cu handicap și regularizări

Coaliția a stabilit și reglementarea cotelor de reducere la impozitele pe clădiri și mașini pentru persoanele cu handicap grav și accentuat. „Persoanele cu handicap grav vor beneficia de o reducere de 50%, iar persoanele cu handicap accentuat vor beneficia de o reducere de 25%, dar cu introducerea unor plafoane valorice”, se precizează în comunicat.

Detaliile privind nivelul acestor plafoane urmează să fie stabilite în textul legislativ care va fi elaborat de Ministerul Finanțelor.

Totodată, „Ministerul Finanțelor a fost mandatat să realizeze textul de lege astfel încât să poată fi acomodate administrativ regularizările pentru cei care au plătit deja”, mai arată PNL. Această prevedere vizează situația contribuabililor care au achitat deja impozitele, urmând ca eventualele diferențe rezultate din noile cote de reducere să fie compensate sau restituite potrivit procedurilor ce vor fi stabilite prin actul normativ.